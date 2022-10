Fußball bei Nacht endet mit packendem Finale

Remscheid. Und dann endete der Tag sogar filmreif: Erst im Elfmeterschießen fiel am späten Freitagabend die Entscheidung im Fußballturnier der Schlawiner. In der Sporthalle Lüttringhausen stieg für Jugendliche und junge Erwachsene „Fußball bei Nacht“. In zwei Turnieren tobten sich mehr als 40 Teilnehmer zwischen 13 und 21 Jahren über Stunden aus. Das spannende Finale des zweiten Turniers war aus Sicht der Initiatoren und Teilnehmer der passende Abschluss für eine gelungene Veranstaltung. Das berichtet David Escribano für die Schlawiner.