Fünf Musiker reisen durch Europa

Konzert

Das Kammerkonzert der Bergischen Symphoniker führte durch Europa.

Beim 3. Kammerkonzert der Bergischen Symphoniker glänzte ein Bläserquintett.

Von Daniel Diekhans

Die Musiker des Kammerkonzerts waren schon zu hören, als man mit den anderen Besuchern die Treppe hinauf zum Kronleuchterfoyer des Teo Otto Theaters stieg. Blasinstrumente haben eben eine stärkere Präsenz als andere Instrumente. Oboist Christian Leschowski, der die musikalische Reise „Zu fünft durch Europa“ moderierte, sprach von einer „ungewöhnlichen Kombination“. Hier erweitere das Blechblasinstrument Horn die Holzbläser Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott zum Quintett.

Leschowski machte den Unterschied zwischen den beiden Instrumentenfamilien anschaulich: Beim Säubern pusteten die Holzbläser durch die Schalllöcher, die Blechbläser machten Handbewegungen mit ihren Metallzügen. Da passte es, dass Blechbläserin Ina Bijlsma als einzige in der Mitte ihrer Kollegen saß. Neben sich hatte sie einen kleinen Tisch. Darauf stand nicht nur ein Wasserglas, sondern auch nach oben gedrehter Trichter in Goldfarbe. Dass er nicht bloß Dekoration war, sollte sich später noch zeigen.

Nachdem der Moderator den Namen des niederländischen Komponisten Hugo de Groot ausgesprochen hatte, lag in seinen Worten „der schwerste Teil des Vormittags“ hinter ihm. Auf jeden Fall hatte er die Lacher der knapp 80 Zuhörer auf seiner Seite.

Beim treibenden Walzer fanden die Stimmen wieder zusammen

Auch de Groots „In Holland steht ein Haus“ hatte seinen Witz. Gleich am Anfang konnte man an ein Hexenhaus denken, als das Horn eine Melodie aus der Oper „Hänsel und Gretel“ herbeizitierte. Dann sprangen die Instrumente in einen Bolero-Ryhthmus. Das Tempo gaben Doris Lange-Haunhorst an der Flöte und Eduard Drobek am Fagott vor. Leschowski und Klarinettistin Marlies Klumpenaar spielten bluesige Töne. Der Zitaten-Reigen endete mit einer Variation der Märchenmusik.

„Toll!“, lobte eine Zuhörerin. Virtuos schräge Klänge gab es bei Paul Hindemiths Stücken für Bläserquintett. Strebten die Stimmen zunächst weit auseinander, fanden sie bei einem treibenden Walzer wieder zusammen. Schärfer noch als bisher klang Ina Bijlsmas Horn. Das lag an eben jenem trichterförmigen Dämpfer auf dem Beistelltisch, mit der sie ihr Instrument präparierte.

Vom „Bürgerschreck“-Komponisten Hindemith ging es weiter zu Ferenc Farkas. Dieser ging in seiner Musik weit zurück in die ungarische Musikgeschichte. Bei seinen „Tänzen aus dem 17. Jahrhundert“ konnten alle fünf Musiker glänzen – im Ensemble und solo.

Die Musik am Sonntagvormittag sei immer wieder etwas Besonderes, meinte ein Zuhörer. „Man hat hier die Solisten aus dem großen Orchester, die sonst eher untergeben.“ Ein Stammgast der Kammerkonzerte ist Walter Spelsberg. „Ich bin seit 20 Jahren hier.“ Die Kammermusik sei für ihn „eine unabdingbare Voraussetzung für ein gutes Orchester“.

Beim nächsten Vormittagskonzert am 14. Mai kommt das Holzblasinstrument Flöte ganz groß raus. Die Flötisten Korinna Kamarinea und Dirk Peppel spielen dann Stücke von Bach bis Hindemith. Beginn ist wie üblich um 11.15 Uhr.