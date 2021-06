EMA führt bilingualen Englisch-Zweig ein

Schule

EMA schärft sein Schulprofil: (v.l.) Laura Tischler, Olaf Wiegand, Anika Hoegen, Rainer Schulz, Sebastian Hopstein, Christoph Haeberlein.

Gymnasium erweitert sein pädagogisches Angebot, hält aber auch an Bewährtem fest.

Von Andreas Weber

Das EMA wird bilingual. Ab dem kommenden Schuljahr schärft das Gymnasium sein Profil und bietet einen englischsprachigen Zweig an. „Die Lebenswelt der Schüler ist heute anglophon. Damit sie sich darin souverän zurechtfinden, möchten wir über die Bilingualität eine annähernde Zweisprachigkeit erreichen“, freut sich Christoph Haeberlein, Erprobungsstufen-Koordinator und einer der Bili-Väter an der EMA.

Die Stufen 5 und 6 erhalten

ab 2020/21 wöchentlich mit fünf bzw. sechs Stunden

eine Unterrichtsstunde mehr in der Fremdsprache als ihre Mitschüler. In Stufe 7 kommt mit Erdkunde ein bilinguales Sachfach (drei Stunden) hinzu, ab der Stufe 8 wird darüber hinaus Geschichte in Englisch unterrichtet (drei Stunden). Vor den

Novembergesprächen für die Eltern der Viertklässler

(21. November, 19 Uhr, Aula) setzt Schulleiter Rainer Schulz auf großes Interesse: „Wir hoffen, dass wir eine bilinguale Klasse bilden können.“ Und sein Stellvertreter Olaf Wiegand betont: „Es handelt sich um ein Angebot, das, je stärker die Nachfrage ist, im Laufe der Jahre ausgebaut werden soll.“

Sportklasse gibt es nicht mehr, wohl aber nachmittags gezielte Förderung

Dies bezieht sich auf Zertifikate, internationale Begegnungen und Prüfungen, die in den neun Jahren abgelegt werden. An deren Ende könnte ein CertiLingua stehen, ein europäisches Exzellenzlabel, das es Abiturienten erlaubt, an englischsprachigen Unis ohne vorherige Sprachtests zu studieren. Aufmerksam wird dieses neue Angebot mit Sicherheit an der Alexander-von-Humboldt-Realschule vernommen werden, die einen bilingualen Zweig Englisch anbietet und im Übergang zur gymnasialen Oberstufe mit dem EMA kooperiert.

„Die Neuerung bedeutet nicht, dass wir andere Traditionen aufgeben“, versichert Rainer Schulz. So bleibt die Montessori-Profilklasse bestehen. Der Projektorientierte Unterricht nach Montessori (kurz: ProM) ermöglicht – im Geiste der Reformpädagogin Maria Montessori – im Fachunterricht selbstbestimmtes Lernen und Freiarbeit, ebenso eine zusätzliche Stunde Freiarbeit pro Woche mit zertifizierten Montessori-Pädagogen um Anika Hoegen. Dabei können die Schüler nach eigenem Interesse forschen.

Eine Sportklasse wird es zwar nicht mehr geben, wohl aber zusätzliche Sportförderung am Nachmittag, wie Lehrerin Laura Tischler am Freitag bei einem Pressegespräch des Gymnasiums erläuterte.

Von der 5 bis 7 werden motorische Grundfertigkeiten vermittelt, Schwimmen wird intensiviert, Kooperationen mit Vereinen sollen Judo, Kanu, Rudern, Tennis oder Golf näher bringen. Im Fokus stehen wird die Teilnahme am Landessportfest der Schulen. „Zusätzlich werden wir Schülern, die das Sportangebot wahrnehmen, jährlich ein Highlight ermöglichen, wie den Besuch von attraktiven Großveranstaltungen oder einer Kletterhalle.“

