Neue Kraft füllt Lücke bei der Führerscheinstelle

Wartezeit

+ © Roland Keusch Verspricht Änderung: Amtsleiter Jürgen Beckmann. © Roland Keusch

Das Ordnungsamt reagiert auf lange Wartezeiten im Ämterhaus. Der Terminvorlauf beträgt vier Wochen.

Von Joachim Dangelmeyer

Wer seinen Führerschein abholen wollte, eine internationale Fahrerlaubnis brauchte oder einen Antrag auf Begleitetes Fahren stellen wollte, benötigte in der jüngsten Zeit vor allem eines: Geduld. Aufgrund von Personalengpässen dauerte es mehrere Wochen, um bei der Führerscheinstelle überhaupt einen Termin zu bekommen (der RGA berichtete).

Das hat sich bislang auch noch nicht geändert. Es werde sich aber demnächst ändern, versicherte Ordnungsamtsleiter Jürgen Beckmann im Gespräch mit dem RGA. „Seit Mitte Mai wird eine Kollegin eingearbeitet. Wenn sie mit allem ausreichend vertraut ist, können wir auch zusätzliche Termine anbieten.“

Die Materie sei hoch komplex und sehr speziell, erklärte Beckmann. Die Sachbearbeiter brauchen Expertenwissen und Rechtskenntnisse; außerdem müssen sie beim Kraftfahrtbundesamt zertifiziert und registriert sein. Beckmann: „Wir arbeiten ja nicht mehr mit Karteikarten, sondern sind online direkt mit dem Kraftfahrtbundesamt verbunden.“ Das stelle auch hohe Anforderungen an den Datenschutz wie an die Sicherheit.

Die neue Mitarbeiterin kommt übrigens nicht als Verstärkung ins Team, sondern stopft eine Lücke, die durch eine ausgeschiedene Kollegin entstanden ist. Deshalb dürfe man auch künftig von der Abteilung keine „Wunder“ erwarten, sondern allenfalls eine Verbesserung des jetzigen Zustandes. Laut Beckmann müsse nun vorrangig abgearbeitet werden, was aufgelaufen sei. Der Terminvorlauf betrage noch immer rund vier Wochen.

Nicht benötigte Termine für andere zurückgeben

In der Tat: Am Freitag Mittag zeigte der Onlineplaner des Amtes als frühest möglichen Termin den 22. Juni um 14.20 Uhr an; danach wäre am 4. Juli um 11.40 Uhr ein Termin möglich. Eine halbe Stunde später waren diese beiden Termine schon vergeben. Erst am 6. und 7. Juli war wieder etwas frei.

Jürgen Beckmann appelliert an die Onlinenutzer, nicht benötigte, aber schon reservierte Termine wieder zurückzugeben. „Sie werden dann wieder freigeschaltet und können von denen belegt werden, die händeringend suchen. Die Fahrschulen machen das schon ganz diszipliniert“, fügt er hinzu.

Apropos Fahrschulen. Die hätten aus nahe liegenden Gründen eigene Terminpläne und kürzere Wartefristen, sagte Beckmann. Unterm Strich binden sie aber auch Arbeitskraft im Amt.

Führerscheinneulinge beim Begleiteten Fahren müssen übrigens nicht zwangsläufig mit der Volljährigkeit auch gleich ihren „richtigen“ Führerschein abholen. Beckmann sagt: „Mit der Bescheinigung fürs Begleitete Fahren dürfen sie bis zu drei Monate über ihren 18. Geburtstag hinaus fahren.“