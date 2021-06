Führerschein ist nicht mehr attraktiv

Wertewandel

+ © Roland Keusch Manfred Schuirmann – die Fahrschülerin wollte nicht mit aufs Bild – unterrichtet natürlich nur diejenigen, die den Führerschein machen wollen. Er sagt: Die Anforderungen sind gewachsen, die Prüfung ist schwieriger als früher. © Roland Keusch

Autofahren zu können, ist jungen Menschen weniger wichtig als früher. Sie setzen andere Prioritäten.

Von Julia Jäger und Lara Hunt

Sebastian ist 26 Jahre alt und muss auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen, um von A nach B zu kommen. Dabei hat der Student aus Remscheid sich an dem Führerschein versucht – weil der für den Job, den er damals haben wollte – Polizist – erforderlich war. „Ich habe die gesamten Theoriestunden absolviert und habe mehrere Fahrstunden gehabt“, erinnert er sich. Leider wurde er bis zum Auswahlverfahren nicht fertig– die Stelle wurde anderweitig vergeben, und der Führerschein verlor an Reiz. Sebastian entschied sich für einen dualen Studienplatz in Bochum. „Ich kann meine Universität und den Arbeitsplatz leicht mit der Bahn erreichen. Wenn ich meine Verwandten und Freunde in Remscheid besuchen möchte, fahre ich mit dem Zug“, sagt Sebastian. Das sei auch günstiger, als mit dem Auto zu fahren.

+ Standpunkt von Lara Hunt

Sebastian ist nicht allein. In Remscheid sinkt die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die den Führerschein machen. 2005 bestanden 1327 Remscheider zwischen 17 und 25 Jahren die Prüfung. Zehn Jahre später – 2015 – waren es nur noch 1171. Ein Rückgang von rund 12 Prozent. Und das ist nicht nur in Remscheid so.

Laut dem Institut für Mobilitätsforschung (Ifmo) ist seit der Jahrtausendwende ein Rückgang im Bereich Führerschein und eigenes Auto zu verzeichnen. Das gilt für die Stadt gleichermaßen wie für ländliche Bereiche – für Deutschland genau so wie für Großbritannien.

Woran es aber genau liegt, dass der 18. Geburtstag und der Führerschein nicht mehr unweigerlich zusammengehören – das ist unklar. Das Ifmo gibt unter anderem dem Smartphone die Schuld. Das mache es einfacher, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen – Abfahrtszeiten für Bus und Bahn können jederzeit unterwegs abgerufen werden.

Hinzu kommt, dass das Smartphone das Auto mittlerweile als Statussymbol abgelöst hat. Das Smartphone ist heute wichtiger für soziale Teilhabe als die eigenen vier Räder. Nicht der, der kein Auto hat, ist außen vor, sondern der, der nicht per Whatsapp erreichbar ist.

Durchfall-Zahlen steigen von 2 auf 30 Prozent

Weitere Gründe sind nach der Studie Änderungen im Verkehrssystem – Kampagnen fürs Fahrrad und Billig-Flüge – und ein größeres Bewusstsein für die Kosten, die Führerschein und Auto verursachen.

Bei Tamara Schroer waren die Kosten ausschlaggebend. Während der Ausbildung zur Gastronomiefachkraft habe der 21-Jährigen einfach das Geld gefehlt. Das Ersparte sei dann für einen Umzug draufgegangen – und von der neuen Wohnung aus kann sie zu Fuß zur Arbeit gehen.

Nachteile im sozialen Leben hat sie dadurch nicht. „Die Mehrheit in meinem Freundeskreis hat keinen Führerschein, viele auch aus finanziellen Gründen, andere haben einfach keine Lust“, erklärt sie im Gespräch mit dem RGA.

Zu Manfred Schuirmann kommen die, die einen Führerschein haben wollen. Er unterhält vier Fahrschulen – in der Remscheider Innenstadt, Lennep, Lüttringhausen und Wuppertal-Ronsdorf. „Es gibt auch die, die den Führerschein bezahlt bekommen und ihn trotzdem nicht machen wollen. Aber die sind die Ausnahme“, sagt er.

Er hat bemerkt, dass die Jugend sich nicht mehr so wie früher für Technik interessiert – was es schwieriger mache, die gestiegenen Anforderungen in den Prüfungen zu erfüllen. „Die Durchfallzahlen sind viel höher als vor 30 Jahren. Damals waren es zwei Prozent – heute sind es 30“, sagt er. Aber früher habe eine Prüfung auch nur 15 und nicht, wie heute, 45 Minuten gedauert – und die Schüler fuhren Automatik.

Schuirmann begrüßt die verschärften Prüfungen. „Das heißt wer den Führerschein hat, ist auch richtig ausgebildet“, sagt er. Allerdings seien die Hürden dadurch eben auch höher – genau wie die Kosten für die Ausbildung. 1400 bis 2000 Euro koste es im Schnitt, den Führerschein zu machen.

Das Geld wollen Sebastian und Tamara auch bald investieren. „Man ist immer öfter darauf angewiesen, flexibel zu sein“, erklärt Sebastian. Auch Tamara sieht Vorteile: „Ich denke, dass man mit einem Führerschein mehr Jobmöglichkeiten hat, und viele Arbeitgeber das verlangen“, sagt sie. Dass der Führerschein nicht mit 18 da war, stört beide aber wenig.