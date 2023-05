Frühjahrsputz vor dem Pfingsttrödel

Der Pfingstmarkt mit Trödel zieht immer viele Besucher an, wie hier im letzten Jahr. Doch dafür soll die Hindenburgstraße in frischem Glanz erstrahlen.

IG Hindenburgstraße startet Reinigungsaktion.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Bevor an Pfingsten der große Trödelmarkt auf der Hindenburgstraße über die Bühne geht, können Interessierte dazu beitragen, dass die Einkaufsmeile in frischem Glanz erstrahlt: Am kommenden Samstag, 20. Mai, startet die Interessengemeinschaft (IG) einen Frühjahrsputz. „Wir wollen in einer Gemeinschaftsaktion den Müll beseitigen“, kündigt die stellvertretende IG-Vorsitzende Susanne Bollmann an. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Schaukasten gegenüber der Erlebbar.

Von dort schwärmen die Teilnehmenden aus, um die Bürgersteige von herumliegendem Kram zu befreien. Dazu zählen Getränkedosen ebenso wie Verpackungsmüll. Ein Dorn im Auge sind für Susanne Bollmann aber auch die zahllosen Zigarettenkippen, die achtlos weggeworfen wurden. Sie sehen nicht nur schäbig aus. „Sie belasten auch das Grundwasser“, erklärt die Besitzerin des Hutsalons an der Hindenburgstraße, die sich für ihr Umfeld einsetzt. „Es sollte hier doch sauber sein. Nur dann kann man sich wohlfühlen.“

Café Sonntag sorgt für die Stärkung des Teams

Dazu ist tatkräftige Unterstützung aus dem Viertel gefragt, wenn es am Samstag darum geht, die Ärmel hochzukrempeln. Wer mitmachen will, sollte einen Besen oder eine Greifzange mitbringen. „Davon haben wir nur eine begrenzte Zahl“, erklärt Susanne Bollmann, die davon ausgeht, dass die Aktion rund zwei Stunden dauern wird. Im Anschluss gibt es eine Stärkung – im Café Sonntag, wo Kaffee und belegte Brötchen auf das Team warten. „Es soll ein geselliger Abschluss werden“, erklärt die stellvertretende IG-Vorsitzende, die darauf hinweist, dass die Aktion auch bei Regen stattfindet. Der Pfingsttrödel findet am Sonntag und Montag, 28. und 29. Mai, statt.