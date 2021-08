Frühjahrsputz für blühende Gärten

Trends für Haus und Garten

+ © Michael Sieber So schön kann der Garten mit der richtigen Pflege werden. Die beginnt im Frühling. © Michael Sieber

Pflanzen und Rasen brauchen jetzt Pflege. Fachberaterin Anja Berger erklärt, was wichtig ist.

Von Bernd Büllesbach

Winter ade: Im März legt sich der Garten mächtig ins Zeug. Überall sprießt neues Grün und bunte Frühlingsblüher werfen sich in Schale. Zugleich laufen im März aber auch die Vorbereitungen für die neue Saison im Garten. Annette Keil vom Kreisverband Remscheid der Kleingärtner hatte am Donnerstagabend in das Vereinsheim der Kleingartenanlage Kremenholl eingeladen.

„Gartenkosmetik – so machen Sie Ihren Garten fit für den Frühling“ war das Thema, zu dem der Kreisverband die Fachberaterin und Gärtnermeisterin Anja Berger geladen hatte. „Spätestens wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen den nahenden Frühling ankündigen, sollte jeder Hobbygärtner wieder die Harke und die Schere in die Hand nehmen, um den Garten für die kommende Saison optimal vorzubereiten“, erklärte Berger. Schließlich gilt es, nicht nur die Beete für die neue Aussaat herzurichten. Auch Bäume und Sträucher müssen jetzt gestutzt werden.

+ Referentin Anja Berger mit einem Bild der Traubenhyazinthen als typische Frühjahrsblüher. © Bernd Büllesbach

Der Winter hat seine Spuren meist recht deutlich im Garten hinterlassen. Welke Blätter, heruntergefallene Äste, Laub und Unkraut haben sich dort schon angesammelt. Höchste Zeit, Beete, Wege und den Rasen davon zu befreien.

Die Laubschichten sollten mit einer Harke oder einem Laubbesen entfernt werden. Im besten Fall dann, wenn alles ein wenig abgetrocknet ist. „Das bisher sehr regnerische typisch bergische Schmuddelwetter war nun wirklich nicht einladend, um im Garten zu arbeiten“, gestand auch Berger.

Unkraut sollte so früh wie möglich entfernt werden

Der Rasen sollte auch erst dann angepackt werden, wenn es wieder trocken ist und er wächst. Dann kann er von abgestorbenen Elementen gereinigt werden. Damit er im Sommer in den sattesten Farben erstrahlt, ist es wichtig, ihn zu trimmen und zu vertikutieren – ebenfalls im Frühjahr. Beginnt der Rasen wieder zu wachsen, werden zunächst die Rasenkanten getrimmt. So macht der Rasen optisch etwas her und das Mähen wird erleichtert. Mit dem Vertikutieren werden Moos und Rasenfilz aus dem Rasen gelöst. Ordentlich gedüngt kann er so besser atmen und wächst gleich viel besser.

Unkraut hingegen kann so zeitig wie nur möglich, entfernt werden. Das Frühjahr sollte stets mit unkrautfreien Beeten begrüßt werden. Ebenso können Obstbäume im Frühling zurückgeschnitten werden, damit sie im Sommer viele Früchte tragen.

Gleiches gilt für die Hecke. Auch diese sollte von abgestorbenen Pflanzenteilen gesäubert und geschnitten werden. Hier sind allerdings die Brutzeiten der Vögel zu beachten. Der „richtige Schnitt“ verbessert nicht nur die optische Wirkung vieler Ziergehölze, sondern ist auch wichtig, um die Pflanzen gesund und kräftig zu halten.

Sollen im Garten bereits im frühen Frühling die ersten Samen in die Erde, müssen die Beete dafür vorbereitet werden. Der Boden sollte aufgelockert werden, damit Sauerstoff eindringen kann, der den neuen Pflanzen zugute kommt. Mehrjährige Pflanzen, die auf den Beeten überwintert haben, können abgedeckt und zurückgeschnitten werden. Allerdings erst dann, wenn kein Frost mehr droht.

Ist der Garten vorbereitet, kann neue Farbe Einzug halten. Die ersten Frühblüher können gepflanzt und wer ein Frühbeet hat, kann dort das erste Gemüse heranziehen. Und ehe man sich versieht, ist der Frühling vom Sommer abgelöst und der Garten erstrahlt wieder in seiner vollen Pracht, wenn nicht noch schöner.