Welche Schule suchen wir?

Historisches Foto

+ © Michael Sieber Hier drückten viele Remscheider in jungen Jahren die Schulbank. © Michael Sieber

Im Center unterhalb des Sinn-Leffers-Baus zog einst der Makro Elektrofachmarkt die Remscheider an.

Von Leon Hohmann

Das Rätselfoto der vergangenen Woche war eine recht harte Nuss, die es zu knacken galt. Viele Leser vermuteten in ihren Zuschriften an den RGA und auf der RGA-Facebookseite, die Glaskuppel gehöre zum Allee-Center. „Aber da passt der Hintergrund nicht“, hielt Thomas Groß richtigerweise fest.

+ War für viele RGA-Leser ein kniffeliges Rätsel: Die Glaskuppel im hinteren Bereich der Allee-Arkaden. © Michael Sieber

Ein Leser ging sogar von einer Fotomontage aus. Doch auch im Sana-Klinikum oder im Ämterhaus an der Kölner Straße – so einige Überlegungen – ist die filigrane Halbkugel nicht zu finden. Richtig lag Klaus Jäger: „Die Glaskuppe befindet sich in den Allee-Arkaden.“

Mit der Schließung Sinn-Leffers vor gut elf Jahren verschwand ein wichtiger Passantenmagnet von der unteren Alleestraße – darunter und unter dem von der ECE-Gruppe gebauten Allee-Center leiden die Arkaden. Früher war dort der Elektrofachmarkt „Makro“ Frequenzbringer. „Die untere Alleestraße war so gut besucht, wie schon lange nicht mehr“, schrieb der Tüpitter am 6. August 1999, dem Tag nach der Eröffnung des Makro-Marktes. Im Sortiment: Computer, CDs, Kühlschränke und Fotozubehör auf 2500 Quadratmetern – und damit 500 größer als der Saturn-Markt im Allee-Center, der schon damals an der oberen Allee Mieter war.

Das Gebäude ist seit Jahrzehnten im Besitz des Erich Doetsch Objektmanagements, das derzeit im Internet nach Mietern für leerstehende Flächen im 2. Unter- und 3. Obergeschoss der Allee-Arkaden sucht.

+ Das Gebäude hat sich nur wenig verändert – doch statt Elektromarkt gibt es nun eine Drogerie und einen Textildiscounter. © Leon Hohmann

Insgesamt bietet das Büro- und Geschäftshaus auf 9000 Quadratmetern Platz für Büros, Arztpraxen, Einzelhandel und Lagerflächen. Zudem gehört ein Parkplatz mit 350 Stellflächen zum Objekt, der von der Stadtwerke-Tochter PSR bewirtschaftet wird.

Nach dem Auszug des Elektrofachmarktes wechselten viele Miete – seit einigen Jahren bieten dort nun schon der Textildiscounter Kik und die Drogerie Rossmann (zuvor Tedi) ihre Waren an. Auch gibt es eine Apotheke. Gegenüber von Rossmann bietet nun Deiters Kostüme für die Karnevalssession und ausgefallene Partys an – zuvor konnten die Remscheider dort im Café Eisvariationen essen. Kik ist bereits seit Oktober 2004 am jetzigen Standort und übernahm die Räume des Makro-Marktes im ersten Untergeschoss, in das durch die Glaskuppel Tageslicht einfällt.

Vermieter wurde vom Auszug des Elektro-Marktes überrascht

Am 31. Januar 2004 öffnete dann der Makro-Markt zum letzten Mal seine Türen an der Alleestraße. Kurzfristig machten Plakate in den Schaufenstern darauf aufmerksam – und der Vermieter zeigte sich damals überrascht über das Aus des Elektrofachmarktes – sollte doch der Mietvertrag für die 2500 Quadratmeter große Fläche noch fünf Jahre laufen. Einen Grund nannte der Filialist damals nicht. „Es ist gar keine Frage. Wir haben bald einen Magneten weniger auf der Allee“, hielt 2004 der Sinn-Leffers-Geschäftsführer fest.

Neues Rätsel

Hier drückten viele Remscheider in jungen Jahren die Schulbank. Haben Sie erraten können, welches Schulgebäude in dieser Woche auf dem Rätselfoto zu sehen ist? Dann schicken Sie die Lösung bis zum Donnerstag, 9. Januar, per E-Mail oder Post, gerne auch verbunden mit persönlichen Erinnerungen, an den RGA, Alleestraße 77-81, 42 853 Remscheid. red

redaktion@rga-online.de