Frost: Straßenschäden werden bald sichtbar sein

„Woche der Wahrheit“

Begeher der TBR untersuchen Straßenasphalt. TBR blickt der „Woche der Wahrheit“ entgegen.

Von Joachim Dangelmeyer

Die nächste Woche wird für Ralf Heinrichs eine „besonders interessante Woche“: Denn mit angekündigten Plusgraden weicht nicht nur der Frost aus dem Boden, sondern beschert den Technischen Betrieben (TBR) auch eine Fülle von Straßenschäden. Die hat Heinrichs als TBR-Bereichsleiter genau im Blick. Die 429 Kilometer, die das Remscheider Straßennetz lang ist, werden von fünf Begehern auf Schäden kontrolliert. Dafür sind die Mitarbeiter bei jedem Wetter unterwegs.

„Je nach Wichtigkeit der Straße werden die Prüfungen in verschiedenen Intervallen durchgeführt“, sagt Ralf Heinrichs. So werden Fußgängerzonen wie die Alleestraße einmal pro Woche auf Schäden überprüft, abgelegene und kaum genutzte Anliegerstraße dagegen in einem achtwöchigen Turnus. Die bei der Begehung festgestellten Mängel oder Schäden werden zentral erfasst und von den Baukolonnen sukzessive abgearbeitet. 12 000 Schadensmeldungen seien im vergangenen Jahr registriert worden, für 2017 rechnet Heinrichs mit einem ähnlichen Volumen.

Darin enthalten sind auch etliche Meldungen über Schäden an Straßen oder Gehwegen aus der Bürgerschaft. Dazu zählen auch hochstehende oder gebrochene Gehwegplatten als Stolperfallen. Ralf Heinrichs: „Wir gehen jedem Anruf nach. Die Mitarbeiter schauen sich den Schaden an und beurteilen ihn dann.“

Risse und Brüche sind die größten Feinde des Straßenbelages

Jeder Schaden fließt auch in den Straßenschadenbericht ein, in dem der Zustand der Remscheider Verkehrswege zusammengefasst ist. Je nach Alter und Zustand werden die Straßen von den fünf Begehern unterschiedlich in den Blick genommen. Wo jüngst asphaltiert wurde, ist natürlich mit wenigen oder gar keinen Schäden zu rechnen.

Andererseits wird eine Hauptstraße, deren Decke ihre maximale Lebenszeit von 15 Jahren schon erreicht hat, viel genauer angeschaut. Der größte Feind jedes Straßenbelages sind Risse oder Brüche in der Deckschicht. Eindringendes Wasser sammelt sich im Unterbau und dehnt sich beim Gefrieren aus.

Bei Tauwetter versickert es, Fahrbahndecke und Unterbau sacken bei Belastung ein – ein Schlagloch ist entstanden. „Wenn erst mal ein kleines Loch vorhanden ist, wird es schnell größer“, sagt Heinrichs. Vor allem durch schwere Lkw werden die Ränder weiter eingedrückt und Material aus dem Loch herausgeschleudert.

Optimal wäre eine Reparatur mit Heißasphalt: Der ist aber jahreszeitlich bedingt jetzt nicht zu haben. So behelfen sich die TBR mit Kaltasphalt, um Schlaglöcher zu stopfen. In wenig befahrenen Anliegerstraße halte eine solche Reparatur schon länger, auf Hauptverkehrsstraße oder abschüssigen Strecke sei es aber nur ein Provisorium.