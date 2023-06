Frische- und Drogeriemarkt an der Burger Straße: Umsetzung gestaltet sich schwierig

Der Aldi-Neubau an der Burger Straße. An sich wäre hier noch Platz für mehr – einen Investor gäbe es auch.

Die Menschen im Südbezirk wünschen sich schon lange einen Frische- und Dorgeriemarkt. Am liebsten auf dem Gelände mit dem neuen Aldi. Doch falls das überhaupt möglich ist, wird es ein langer Weg.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. So richtig versteht es wohl niemand mehr. „Die Leute halten uns doch alle für bescheuert“, brachte es Sven Chudzinski (FDP) am Mittwochabend in der Sitzung der Bezirksvertetung Süd auf den Punkt. „Sie verstehen nicht, dass an der Burger Straße bereits zwei Märkte stehen, in naher Zukunft aber kein neuer Supermarkt dort gebaut werden darf.“ Zumal auf der Fläche auch einst ein Altenheim gebaut werden durfte.

Wie berichtet, wünschen sich die Menschen im Südbezirk schon lange einen Frische- und Drogeriemarkt und favorisieren dafür das Gelände an der Burger Straße. Denn andere Grundstücke kommen eigentlich nicht infrage. Doch die Umsetzung gestaltet sich schwierig. Denn der Regionalplan weist für das Areal, auf dem die leere Aldi-Ruine sowie der neue Aldi-Markt stehen, Gewerbe aus. „Hier würde doch nie wieder Gewerbe entstehen“, betonte Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD), der bereits mehrfach einen Vor-Ort-Termin mit der Bezirksregierung Düsseldorf als übergeordnete Planungsbehörde gefordert hat.

Jetzt gab es eine Abfuhr. Laut Stadtplanerin Christina Kutschaty sei man zwar in Gesprächen – rauskommen möchte aber niemand. „Wir wollen jetzt eine neue Planung etablieren. Die Bezirksregierung kann nicht anders, als nein zu sagen. Es handelt sich hier um eine ganz andere Flughöhe. Ich bitte um Verständnis.“ Nein, dafür habe er kein Verständnis mehr, zeigte sich Grote entrüstet. „Hier wird der Bürgerwille mit Füßen getreten.“

Das Problem: Wenn der Regionalplan geändert würde, müsste auch der Flächennutzungsplan und dann der Bebauungsplan geändert werden – das dauert. „Da sind die meisten schon in Rente“, sagte Grote. Er bat Kutschaty als Vertreterin des Baudezernats, noch einmal um einen Ortstermin bei der Bezirksregierung zu bitten. Die Ortspolitiker wollen weiterkämpfen. Sie wollen nun die Remscheider Kollegen, die im Regionalrat sitzen, um Hilfe bitten.