Frische Farbe und Graffiti: Ehepaar möchte Vorbild sein

Quartiersentwicklung

+ © Roland Keusch Möchten die Fassaden zur Straße wie zur Bahnlinie mit Fördermitteln zum Hingucker machen: Antje und Harald Wiedmann. © Roland Keusch

Hausbesitzer aus Parallelstraße sanieren mit Hilfe der „Stadt-Kinder“.

Von Thomas Wintgen

Die Parallelstraße wird einen Hingucker bekommen: eine Giebelseite mit lauter Graffiti. Die ist vom Abellio-Zug sichtbar und greift gewissermaßen am „oberen“ Ende des Honsbergs das auf, was „unten“ bereits Wirklichkeit ist: mehrere mit bunten Graffiti verzierte Fassaden.

Das Unternehmer-Ehepaar Antje und Harald Wiedmann wohnt im Haus Nr. 10. Wer weiß, wie kurz die Parallelstraße ist, weiß auch: Hier ist die zu Ende. Es wohnt sich ausgesprochen ruhig in der Sackgasse; von der Eisenbahn nimmt die fünfköpfige Familie eigentlich kaum noch Notiz.

Vor 13 Jahren sind Wiedmanns von Haan aus Richtung Remscheid, das heißt sind in ihre „Burg“ gezogen, wie sie das fünfgeschossige, wärmeisolierte Haus mit 320 m² Wohnfläche nennen. Sie fühlen sich wohl hier im Quartier, zumal eine Menge los ist. Entsprechend sprach sich seinerzeit herum, dass das Planungsbüro „Stadt-Kinder“ Hilfe bei der Quartiersentwicklung anbietet.

Familie holt Angebote von mindestens drei Malern ein

„Wir waren sehr schnell bei der Stadt und im Lindenhof im Büro,“ erinnert sich Harald Wiedmann. Um zu klären, was wie und unter welchen Voraussetzungen möglich sein würde. Nach einiger Wartezeit auf die Formalitäten war endlich klar:

Wenn der Anstrich der Vor- und Rückwand sowie eines Giebels – der andere bleibt frei für Graffiti – nicht mehr als 60 Euro pro m² kostet, gibt es 40 Prozent Unterstützung aus dem staatlichen Fördertopf. Weitere Voraussetzung ist, mindestens drei Angebote einzuholen.

„Farblich sind wir vollkommen frei bei der Wahl der Farbe“, freut sich Antje Wiedmann; gefördert würde im Übrigen auch der kleine Vorgarten. Sie und ihr Mann stellen sich vor, dass der ohnehin an der Reihe sein wird, wenn das Gerüst nicht mehr da steht vor dem etwa 1953 oder 1954 gebauten Haus.

Das Ehepaar Wiedmann will das Thema jetzt angehen; der Termin im Stadt-Kinder-Büro war im Dezember; in diesen Wochen startet die Ausschreibung, wobei dem Geschäftsführer der Wuppertaler JPK Werkzeuge GmbH eigentlich schon klar ist, welche Remscheider Unternehmer er dazu einladen möchte – einer wohnt vis-à-vis in der Parallelstraße.

Wiedmanns sehen das auch als Ansporn für andere Hausbesitzer, Hand anzulegen an ihrem Eigentum, um das „Künstlerviertel“ auf Vordermann zu bringen. Unlängst sei eine Bekannte zu einer Fortbildung im neuen Lindenhof gewesen und habe gesagt: Ihr habt’s ja total schön hier.

Wenn nur nicht alles so lange dauern würde, benennt das Ehepaar ein Problem, das sie in Remscheid nervt.