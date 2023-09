Frisch vereidigt: Das sind Remscheids neue Polizisten

Die meisten von ihnen sind frisch ernannte Kommissarinnen und Kommissare: Am Freitag traten junge Polizistinnen und Polizisten in Remscheid ihren Dienst an.

Remscheid. Am Freitag durfte die Hauptwache am Quimperplatz ihre neuen Kolleginnen und Kollegen offiziell im Dienst begrüßen. In Remscheid kommen 20 neue Kolleginnen und Kollegen dazu, sagte Martin Scheer, Leiter der Führungsstelle Remscheid. Darunter sind acht Polizistinnen, die von nun an im Dienst sind.

Begonnen hat der erste Diensttag nach der Ausbildung oder dem Wechsel in eine andere Direktion jedoch in Wuppertal. Dort wurden die insgesamt 123 Nachwuchs-Polizisten des Bergischen Landes von Polizeipräsident Markus Röhrl vereidigt.

Gastredner der Feierstunde war in diesem Jahr Remscheids OB

Danach folgte ein Grußwort von Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Er sprach stellvertretend für alle Oberbürgermeister des Bergischen Städtedreiecks. In seiner Rede hinterfragte der OB die Wehrhaftigkeit der Demokratie. „Wir müssen erleben, dass immer mehr Menschen sie infrage stellen“, sagte er zunächst. Das gelte auch für Polizisten und Rettungskräfte, die oft angepöbelt oder gar angegriffen würden.

Doch, so versicherte Mast-Weisz den Neuzugängen: „Sie nehmen eine wichtige Aufgabe wahr und müssen dabei sicher sein, dass wir, die Menschen im Bergischen, hinter ihnen stehen.“

Insgesamt nehmen im Bergischen 149 Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst für das Polizeipräsidium Wuppertal auf. Ein Großteil, 53 an der Zahl, bleibt in Wuppertal. Weitere 17 Beamte arbeiten ab sofort in Solingen. Weitere Polizisten werden unter anderem die Direktionen Kriminalität und Verkehr verstärken. -mj-