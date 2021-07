Friedrich-Ebert-Platz sorgt erneut für Streit

Neuer Stadtplatz

+ © Grafik: Stefan Schmitz BDA Architekten Das ist die aktuellste Ansicht vom neuen Friedrich-Ebert-Platz. Das Dach bekommt eine Leuchtleiste, die neue Verkehrsleitstelle eine bunte Glasfassade. © Grafik: Stefan Schmitz BDA Architekten

CDU warnt vor den Kosten und will den Tunnel erhalten. Die Stadt setzt auf zwei neue Ampeln. Rückstau gilt als vertretbar.

Annähernd 600 Schülerinnen und Schüler überqueren an jedem Morgen zwischen 7 und 8 Uhr die Elberfelder Straße, um vom Busbahnhof zum Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium zu gelangen. Die meisten von ihnen gehen dazu durch den Tunnel, der den Friedrich-Ebert-Platz mit der gegenüberliegenden Straßenseite verbindet, nicht wenige spurten auch über die viel befahrene Straße. Nach dem Umbau des Platzes sollen ab 2022 zwei Ampeln die oft schmutzige Unterführung ersetzen. Auf der Elberfelder Straße, so die jetzt vorliegende Prognose von Experten, wird es deshalb zu „vertretbaren Staus“ kommen.

Das ist geplant

Mit Baubeginn Anfang 2021 soll der Friedrich-Ebert-Platz ein neues Gesicht bekommen. Nur noch zur Hälfte wird er als Busbahnhof genutzt, der südlich gelegene Teil wird zum neuen Stadtplatz. Eine Überdachung mit Leuchtband, die in Form eines Hockeyschlägers über den Platz schwebt, trennt die beiden Hälften. Dazu entsteht eine neue Leitwarte der Stadtwerke mit einer Bäckerei im Souterrain, dazu Bänke und ein Trinkbrunnen. Alles soll mit Platanen großflächig beschattet werden. 29 Bäume werden zusätzlich gepflanzt, 200 Quadratmeter Fläche entsiegelt. Die Unterführung gilt als Angstraum. Sie soll deshalb zugeschüttet und durch zwei Fußgängerampeln ersetzt werden. Eine soll direkt gegenüber des Gymnasiums entstehen, eine am Ämterhaus.

Das sagen die Gutachter

Zwei Ampeln in kurzem Abstand auf kurzer Strecke sorgen für geringere Geschwindigkeiten und längere Fahrzeiten. Das Durchschnittstempo, das heute bei 42 Stundenkilometer liegt, soll auf 26 Km/h sinken. Von der Hochstraße bis zum Bahnhofskreisel soll der Autofahrer eine Minute länger brauchen. Insgesamt sei der Verkehr im Fluss, lediglich an der Scharffstraße rechnen die Experten mit Rückstaus. Doch, erklärte Verkehrsplaner Dr. Michael M. Baier aus Aachen den Politikern im Stadtentwicklungsausschuss: „Solche Staus haben sie in Spitzenzeiten in jeder Großstadt. Das ist nichts Besonderes.“

Lesen Sie auch: Jugendrat fordert ein Café für den Friedrich-Ebert-Platz

Das sind die Kosten

Für den Umbau des Busbahnhofes zum neuen Stadtplatz sind 8,8 Millionen Euro veranschlagt, die reinen Baukosten belaufen sich auf 5 Millionen. Die beiden neuen Ampeln schlügen je Exemplar mit Baukosten von 75 000 Euro zu Buche, die Verlegung der Technik mit 80 000 Euro. Das Geld für den Platzumbau stammt überwiegend aus dem Topf zur Sanierung der Remscheider Innenstadt. Insgesamt stellt das Land dafür 15 Millionen Euro zur Verfügung.

Das sagen die Parteien

SO GEHT ES WEITER TERMINE Neben dem neuen Friedrich-Ebert-Platz umfasst das Konzept zur Revitalisierung der Innenstadt mehr als 30 private und öffentliche Maßnahmen. Am heutigen Samstag gibt die Stadt einen Überblick. Die Veranstaltung in der Alleestraße 34 (ehemaliges Schuhhaus Deichmann) beginnt um 11 Uhr. Am 26. September entscheidet der Rat, wie es mit dem Busbahnhof weiter geht.

CDU und Wählergemeinschaft stehen dem gesamten Projekt skeptisch gegenüber. Angesichts seiner Größe fürchtet CDU-Fraktionschef Jens Nettekoven, dass von den 15 Millionen Euro am Ende nicht genug Geld für die darbende Alleestraße übrig bleibt. „Wir wollen alles haben“, sagt er und meint ebenfalls angedachte bauliche Veränderungen zur Revitalisierung der Innenstadt: „Nicht, dass wir dort mangels Geld nach zwei Maßnahmen abbrechen müssen“. Den Tunnel will die CDU bewahren. Das sorgt bei der SPD für Unverständnis, die mit Grünen und FDP hinter dem Umbau steht. „Wir haben jetzt die Chance, den Platz für die Bürger zurückzugewinnen“, sagt SPD-Sprecher York Edelhoff und mit Blick auf den Tunnel: „Ich kann es nicht fassen, dass die CDU ernsthaft dieses dreckige Loch bestehen lassen will.“ Unterstützung gab es vom Gutachter aus Aachen: „So etwas gibt es bei uns schon lange nicht mehr.“

Das sagt die Verwaltung

Nicht nur gilt der Tunnel als hässlicher Angstraum. „Ein Erhalt der Unterführung würde auch alle Pläne für den Friedrich-Ebert-Platz zunichtemachen“, sagt Chefstadtplanerin Christina Kutschaty. Denn die Unterführung sei nicht mehr zeitgemäß. Wird sie angerührt, „müssen wir sie barrierefrei umbauen“. Das sei nicht nur teuer. Die zu errichtenden Rampen für Rollstuhlfahrer stünden dann auch den Bussen der Stadtwerke im Wege.