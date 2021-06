Nach Friederike: Geschädigter fordert Änderung der Baumschutzsatzung

Sturmschaden

+ © Michael Schütz Auch Autos wurden unter den Bäumen begraben. © Michael Schütz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Die Sturmschäden sind gravierend. Die Stadt prüft im Einzelfall.

Von Axel Richter

Mächtig greift der Wind in die Wipfel und lässt die hohen Baumkronen bedrohlich schwanken. Das Handyvideo, das Rolf Meyer vor seinem Haus in der Burger Straße gedreht und auf der Internetplattform Youtube hochgeladen hat, lässt erahnen, dass sich die Bewohner bei Stürmen wie „Friederike“ in den eigenen vier Wänden nicht eben sicher fühlen. Meyer will die Bäume deshalb gefällt sehen und fordert von Politik und Verwaltung eine Änderung der geltenden Baumschutzsatzung. „Oder gehen in Remscheid Bäume wirklich vor Menschenleben?“, fragt er.

Bei den Kommunalpolitikern blitzte der Mann von der Burger Straße damit ab. Bäume auf Privatgrundstücken, die weniger als 15 Meter von Wohnhäusern entfernt stehen, sollten von der Baumschutzsatzung ausgenommen, das heißt, gefällt werden dürfen, hatte der Remscheider in einem Schreiben an die Ratsfraktionen gefordert. Im Hauptausschuss kommentierte Markus Kötter (CDU), von Beruf Landschaftsgärtner, das trocken: „Dann eröffne ich ein Geschäft für Motorsägen.“

Freilich kann auch Spott nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Sturm „Friederike“, der am 18. Januar über Remscheid hinwegfegte, große Schäden hinterlassen hat. An privaten Bäumen wie auch im städtischen Forst.

5000 bis 6000 Bäume haben den stärksten Sturm seit „Kyrill“ vor elf Jahren nicht überlebt, schätzt Markus Wolff, Leiter des Stadtforstamtes. Im Lenneper und Lüttringhauser Stadtwald sieht es entsprechend wüst aus. Auch an der Eschbachtalsperre, in den Wupperbergen rund um Küppelstein und im Wald rund um die Neyetalsperre liegen Bäume kreuz und quer.

Die Aufarbeitung der Schäden per Motorsäge durch die Waldarbeiter der Technischen Betriebe werde noch bis Sommer dauern und mehrere zehntausend Euro kosten, schätzt Wolff. Immerhin rechnet er auch mit Erlösen. Nicht alle Sturmopfer seien derart gesplittert, dass sie nicht mehr verarbeitet werden könnten. Noch sei der Holzmarkt zudem stabil, sagt Wolff.

Nicht an jeden Trampelpfad kann ein Flatterband geknüpft werden

Auf ein Waldbetretungsverbot verzichteten die Verantwortlichen in Remscheid. „Warnungen haben meist eine kurze Halbwertszeit. Und Verbote animieren manche Leute nur zu unüberlegten Handlungen.“ Außerdem, sagt Wolff: „Wir können nicht an jedem Trampelpfad ein Flatterband knüpfen.“

Was aber ist mit Remscheidern wie Rolf Meyer? „Es muss im Einzelfall geprüft werden, ob von den Bäumen vor seiner Tür eine Gefahr für die Verkehrssicherheit ausgeht“, sagt der Forstamtsleiter. Genau das hat die Stadt auf den Antrag des Remscheiders aber mehrfach verneint. Und eine nach seinen Wünschen veränderte Baumschutzssatzung wird es in Remscheid wohl nicht geben. Meyer will nun eine Bürgerinitiative gründen. Wolff lässt das kalt. „Auch von Dachziegeln geht bei Sturm eine Gefahr aus“, sagt der Forstamtsleiter. „Deshalb kommt aber auch niemand auf den Gedanken, Dachziegel zu verbieten.“