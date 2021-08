Schlechte Luft: FDP fordert Ende der Kita-Pläne an der Freiheitstraße

Grenzwerte werden überschritten

Grenzwerte an der Verkehrsader werden überschritten. Neue Ampeltechnik soll für Besserung sorgen.

Von Frank Michalczak

Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, könnte ein Grundstück an der Freiheitstraße zum Paradies für Vorschulkinder werden. Die ehemalige Franzen-Villa steht auf der Liste jener Flächen, die als Standort für einen neuen Kindergarten infrage kommen. Dies sorgt für Irritationen in der Ortspolitik. Denn: Die Luft an der viel befahrenen Freiheitstraße ist belastet.

Darauf wies Wolf Lüttinger (FDP) im Haupt- und Finanzauschuss. „Diese Pläne muss die Verwaltung umgehend fallenlassen“, forderte er. Die Stickstoffdioxidkonzentration (NO2) der dortigen Messstelle ergab zuletzt 41 Mikrogramm pro Kubikmeter pro Jahr Luft (µg/m³) und liegt damit unter dem Vorjahresmittelwert. Der geltende Grenzwert von 40 µg/m³ wurde aber überschritten.

Der zuständige Sozialdezernent Thomas Neuhaus (Bündnis 90/Die Grünen) wies auf RGA-Anfrage darauf hin, dass es sich lediglich um erste Überlegungen handelt, an dieser Stelle eine Kita zu bauen. „Bevor dies geschieht, gibt es natürlich umfangreiche Prüfverfahren.“ So werde nicht nur die Luftqualität unter die Lupe genommen. „Es geht dabei auch um die Frage nach möglichen Altlasten und um den Baumbestand, den es auf dem Grundstück gibt“, erläuterte der Sozialdezernent.

Neuhaus wies aber auch auf die Herausforderung hin, die Remscheid zu meistern hat: Bis Spätsommer 2019 müssen zusätzlich 702 Kindergartenplätze her, um den Bedarf zu decken. Die Zahl von Grundstücken, die viergruppigen Einrichtungen ein Zuhause bieten könnten, sei aber in ganz Remscheid überschaubar. Vor diesem Hintergrund wäre es ein Fehler, das Grundstück an der Franzen-Villa mit einer Fläche von 2661 Quadratmetern vorschnell von der Liste zu streichen. „Auch vor dem Hintergrund, dass in ihrem Umfeld besonders viele Kita-Plätze fehlen“, fügte Neuhaus hinzu. Klar aber sei: „Gebaut wird hier nur, wenn wir eine Gesundheitsgefährdung ausschließen können.“

Ampelanlagen erhalten neue Kameras

Unabhängig von dem Thema Kindergarten soll moderne Technik im kommenden Jahr dafür sorgen, dass die Stickstoffbelastung auf der Hauptverkehrsader sinkt. Zwischen Willy-Brandt-Platz und Amtsgericht werden neun Ampelanlagen umgerüstet. „Sie erhalten neue Steuerungsgeräte und Kameras“, berichtete Udo Wilde, der bei den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) als Bereichsleiter für den Straßenverkehr zuständig ist. Ziel sei die „grüne Welle“ für möglichst viele Autofahrer, die nach Möglichkeit nicht vor roten Ampeln halten müssen, sondern die Freiheitstraße zügig passieren sollen. Die Ampeln sind untereinander vernetzt und geben die Daten über den aktuellen Betrieb an der Freiheitsstraße quasi an ihre „Kolleginnen“ weiter, die somit auf die Verkehrsströme reagieren können.

Diese Frischzellenkur haben die Signalanlagen, die auch mit LED-Leuchten ausgestattet werden, offenbar dringend nötig. Udo Wilde kann sich noch gut daran erinnern, als die bisherige Ampelschleife an der Freiheitsstraße konzipiert wurde – obwohl das lange her ist. „Das war im Jahr 1988. Sie wird dann außer Betrieb genommen, wenn die Ampelanlagen umgerüstet sind.“

Die Ausschreibung, an der sich interessierte Produzenten beteiligen können, werde vorbereitet. Insgesamt 675.000 Euro stehen der TBR zur Verfügung. Der Löwenanteil von 607.500 Euro fließen über das kommunale Investitionsförderprogramm des Bundes. Insgesamt 67.500 Euro muss die Stadt zahlen.

Dezernent Thomas Neuhaus will aber die Kindergartenpläne nicht vom Erfolg der modernen Ampeltechnik abhängig machen, die dazu führen könnte, dass die Grenzwerte an der Freiheitstraße eingehalten werden. Dies sei kein Gegenstand der kommenden Standortuntersuchungen.