Nach Absage der Karnevalsparty: 2018 freier Eintritt für enttäuschte Besucher

Der Sturm und die Folgen

+ © Roland Keusch Das Festzelt in Lennep blieb am Abend der Weiberfastnacht verwaist. Sturm „Thomas“ machte vielen enttäuschten Narren einen Strich durch die Rechnung. © Roland Keusch

Gäste können ihre Karte ab 11. November eintauschen. Der Sturm hielt die Feuerwehr in Atem.

Von Frank Michalczak

Sturm „Thomas“ bescherte der Remscheider Feuerwehr in der Nacht auf Freitag zahlreiche Einsätze. 27 Mal mussten die Retter ausrücken – zumeist, weil Bäume und dicke Äste heruntergefallen waren. „Kreuz und quer im Stadtgebiet. Alle Einheiten waren unterwegs“, berichtet Wachabteilungsführer Sebastian Huß. In einem Fall mussten die Einsatzkräfte eine Plakattafel absichern. „Das war an der Remscheider Straße“, fügt Huß hinzu. In der Hastener Aue wurde ein Pkw schwer beschädigt, nachdem ein Baum auf ihn gefallen war. Personen seien in der Sturmnacht nicht verletzt worden.

+ Standpunkt von Frank Michalczak

Markus Wolff, der bei den Technischen Betrieben für Grünflächen und Wälder zuständig ist, empfiehlt in den kommenden Tagen größere Vorsicht bei Waldspaziergängen. Äste könnten sich gelockert haben. „Aber: Das Betreten des Waldes erfolgt immer auf eigene Gefahr. Eine Gewähr gibt es nicht“, hebt Wolff hervor. Flächendeckend habe der Sturm keine größeren Schäden in Wald und Flur angerichtet. Punktuell aber fielen Bäume um – unter anderem in der Parkanlage Kuckuck.

Beim Zeltwirt glühten die Telefondrähte

Auch der Frohsinn fiel dem Sturm zum Opfer. Das Bauordnungsamt blies die Karnevalsparty im Lenneper Festzelt ab. Die Besucher mussten nach Hause gehen. Bei Zeltwirt Tobias Riemann liefen am Freitag in der Frühe bereits die Telefone heiß. „Denn natürlich wollten viele Gäste wissen, ob sie das Eintrittsgeld zurückbekommen.“ Eine Lösung wurde am Freitagmittag gefunden:

+ An der Hastener Aue wurde ein Pkw schwer beschädigt. © Ralf Kollmann

Die Eintrittskarte bzw. das Band, das die Gäste im Zelt erhielten, können sie gegen ein Ticket für die Altweiberparty 2018 eintauschen. „Für sie ist der Eintritt dann gratis“, berichtet Gunther Brockmann, Vorsitzender der Lenneper Karnevalsgesellschaft. Der Vorverkauf startet am 11. November. Bis 31. Dezember ist der Umtausch möglich. Damit wollen die Gastgeber den enttäuschten Besucher entgegen kommen.

Dabei war es für Brockmann „höhere Gewalt“, dass der Sturm den Narren einen Strich durch die Rechnung machte. Der Zeltwirt bleibe auf den Kosten sitzen. „Er muss ja alles tragen – vom Zeltaufbau bis zu den Mitarbeitern, die im Einsatz waren.“ 20 Euro hatten die Interessenten im Vorverkauf für das Ticket gezahlt und sich auf einen Auftritt von von Sänger Mickie Krause gefreut. „Er hat mit Verständnis darauf reagiert, dass wir ihm absagen mussten“, erklärt Brockmann.

Keinen Hehl macht er daraus, dass er sich eine frühzeitigere Entscheidung des Bauordnungsamtes gewünscht hätte. „Die Warnsituation der Wetterdienste bestand schon seit dem Donnerstagvormittag.“ Erst am Abend habe der Mitarbeiter der Behörde vor Ort den Beschluss gefasst, die Party zu untersagen. „Da waren bereits 40 bis 50 Besucher im Zelt“, blickt Brockmann zurück. Bis zur Windstärke 10 sei der Betrieb im Festzelt möglich gewesen. Vor einzelnen Böen mit Windstärke 11 hatten die Wetterdienste gewarnt. „Aber nur in exponierten Lagen. Der Jahnplatz hat aber keine exponierte Lage,“ findet Brockmann, der Donnerstagabend feststellte, dass es auch Gewinner gab: die Gaststätten in Lennep. Ein Großteil der 1200 Partygäste war dorthin ausgewichen.