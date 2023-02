Freie Werkstätten: E-Auto-Trend kommt an

So reagieren die Remscheider Betriebe auf gestiegene Zulassungszahlen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Mehr als 470 000 Elektroautos wurden 2022 in Deutschland zugelassen. Etwa 13 Mal so viele wie noch 2018. Eine Entwicklung, auf die inzwischen auch die freien Werkstätten in Remscheid reagieren. Viele nicht an einen Hersteller gebundene Betriebe würden sich mit dem Thema beschäftigen, berichtet Thomas Bliß, Obermeister der Remscheider Kfz-Innung. Trotz zum Teil erheblicher Investitionen und einem zusätzlichen Qualifizierungsbedarf.

„Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Bliß zum Beispiel über das eigene Unternehmen. Voraussichtlich Ende diesen oder Anfang kommenden Jahres werde man einen Elektroarbeitsplatz einrichten. Dazu müsse man im Vorfeld aber nicht nur die Mitarbeiter weiterbilden, sie durchlaufen ein dreistufiges System mit einigen Hundert Unterrichtsstunden, sondern auch neue Diagnosegeräte und isoliertes Spezialwerkzeug anschaffen.

Zudem müsse der Arbeitsplatz so gestaltet sein, dass er abgesperrt und gekennzeichnet werden kann, erklärt Bliß. „Damit da keiner aus Versehen reingreift.“ Vorgeschrieben sei außerdem eine Sicherheitsausrüstung, inklusive eines Defibrillators.

Investitionen, die sich erst ab einer gewissen Nachfrage lohnen, sagt der Kfz-Meister. Und die komme bei den freien Werkstätten nur mit einer gewissen Verzögerung an. „Vertragswerkstätten müssen das ab dem ersten Auto anbieten“, sagt er. Die herstellerfreien Betriebe kämen meist erst mit den Fahrzeugen in Kontakt, wenn deren Garantie ausgelaufen ist. Die Autos aus dem ersten Boom – von 2019 auf 2020 stiegen die Zulassungszahlen von 63 000 auf mehr als 190 000 – dürften dort also in den kommenden Monaten ankommen.

Noch haben die meisten Autos einen Verbrennungsmotor

Das spiegelt sich auch in einer Umfrage eines Verbandes von Automobilzulieferern wider. Dabei gab im August 2022 mehr als die Hälfte aller freien Werkstätten, die noch keine E-Fahrzeuge reparieren, an, eine Weiterbildung zu planen. Nur ein Fünftel erklärte, das Thema auch in Zukunft nicht angehen zu wollen. „Manche können oder wollen die Investitionen nicht tätigen“, sagt Obermeister Bliß. So wie Reinhard Zipperling, der seinen Betrieb in Lüttringhausen seit 2006 führt. „Davon lassen wir die Finger“, sagt der Kfz-Meister. Und auch andere Betriebe, mit denen er im Kontakt stehe, würden sich ähnlich verhalten. Das liege noch nicht einmal an der notwendigen Investition, betont Zipperling, sondern eher am Bedarf.

Denn aktuell würden noch 84 Prozent der Fahrzeuge in den freien Werkstätten über einen Verbrennungsmotor verfügen, stellt auch die Umfrage des Zuliefer-Verbandes fest. Und sich auf die zu konzentrieren, hat aus Sicht einiger Werkstattbetreiber noch einen weiteren Vorteil: 66 Prozent befürchten, dass an E-Autos weniger zu tun und damit weniger zu verdienen ist.

Ob das stimmt, müsse sich aber erst noch zeigen, sagt Obermeister Thomas Bliß: „Ich bin mir gar nicht so sicher, dass die Elektrofahrzeuge so problemlos fahren.“ Zwar gebe es weniger bewegliche Teile und keine Auspuffanlage, dafür andere Baustellen. Bremsen von E-Autos nutzen sich durch Rekuperation zum Beispiel kaum noch ab, dafür reinigen sie sich auch nicht selbst. Ein mögliches neues Betätigungsfeld für Werkstätten.

Vor allem aber sehe er angesichts der steigenden Zulassungszahlen kaum eine andere Möglichkeit, als sich in dem Bereich zu engagieren, betont Bliß: „Wenn wir das nicht machen, ist ja absehbar, dass wir irgendwann weg vom Fenster sind.“