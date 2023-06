Freibeuter feuern aus allen Kanonen

Pirates In Black veröffentlichen ihr zweites Album - Kapitän der Heavyrock-Band lebt am Kremenholl.

Remscheid. Es braucht einen Quartiermeister (Axel Becher), Pulveraffen (Hans Heringer), Kanonier (Jürgen Jansen) und Kapitän (Olaf Wenzel), um ein Piratenschiff unter volle Segel zu setzen und eine Breitseite nach der anderen abzufeuern. Das Wuppertal-Remscheider Quartett stürzt sich auch auf ihrem zweiten Album in stürmische See. Mit einem schweren, düsteren Gitarrensound greifen die vier bergischen Heavy-Rocker an.

Schnörkellos, ohne Wenden und Halsen lassen sie es auf „Money Slaves“ krachen. Bei den zehn Stücken kommt keine Flaute auf, aber zumindest die ein oder andere Ballade ist dabei, wie „Shipwrecked“, das in zwei Versionen Eingang gefunden hat, die eine davon auf der zwölfsaitigen Gitarre eingespielt.

Der Kopf der Freibeuter ist zufrieden. „Das zweite Album ist etwas härter als unser 2019 erschienenes Debüt, abwechslungsreicher und reifer“, urteilt Olaf Wenzel alias Captain Falo Faltu. Mal preschen sie in „Back seat drive“ im AC/DC-Stil vor, mal huldigen sie in „The servant and the god“ knochentrocken nach vorne peitschend dem unvergessenen Lemmy Kilmister.

Falo Faltu ist der eingetragene Künstlername von Olaf Wenzel

Mit 56 Jahren ist Wenzel der Jüngste an Bord, gibt als Texter und Komponist aber die Richtung vor. Der Gitarrist und Sänger lebt mit Ehefrau Petra in Kremenholl. Falo Faltu ist sein auch im Pass eingetragener Künstlername. Falo ist Olaf rückwärts, Faltu bedeutet abwertend auf Hindi so viel wie „nutzlos“.

2017 ist der freiberufliche Marktforscher und passionierte Segler in Remscheid sesshaft geworden. Gebürtig aus Bremen, aufgewachsen am Bodensee und auch ansonsten viel in Deutschland rumgekommen, lange in Wuppertal, fühlt er sich in seinem Reihenhaus heimisch.

Die Kollegen, zwei aus Wuppertal, einer aus Dortmund, sind hart an die 60 und teilweise einen Tick drüber. Erfahrene Hardrocker, die in mehreren Coverbands wie Bandoxx unterwegs sind, und wie Wenzel und Schlagzeuger Heringer zwischendurch bei der Wuppertaler Band Universe anheuerten, die melodischen Hardrock pflegte und zwischen 1992 und 2015 vier Alben mit bundesweitem Anklang veröffentlichte.

Für einen Mann, der privat das Wasser liebt und gerne hart am Wind ist, lag für sein eigenes Projekt der Name „Pirates in Black“ nahe. Für Olaf Wenzel auch aus einem anderen Grund folgerichtig: „Piraten sind Gesetzlose, die machen, was sie wollen. Sich in kein Genre pressen lassen, das passt zu uns.“ In Kauf nehmend, dass man Trends ignoriert und Erwartungen enttäuscht.

Dabei sind die Wurzeln eindeutig. Olaf Wenzel ist mit Black Sabbath groß geworden, Ozzy Osbourne war einer seiner Helden. Auch andere Klassiker wie Deep Purple, Judas Priest, Rainbow und Dio zählten zu seinen Inspirationen. Die Band betont, dass sie unter der Flagge „Pirate Rock“ segelt, unter dem Vertreter wie Running Wild oder Orden Ogan gerne subsumiert werden. Sie tragen zwar alle vier Piraten-Kostüme, haben einige Lyrics, die sich mit den Gesetzlosen und der rauen See beschäftigen und live mit „What shall we do with the drunken pirate“ einen Traditional als Rausschmeißer, in den sie Gitarrenriffs von „TNT“, „Barracuda“ und „Ain´t talking ´bout love“ einstreuen, widmen sich aber auch anderen Thematiken wie in der neuen Single. Der Titeltrack „Money Slaves“ ätzt über durchgeknallte Investmentbanker.

Produziert wurde das Album im Kölner Studio von Ralf Kappmeier, der in den 90ern mit dem Dance-Music-Projekt Sash! und dem Riesenhit „Ecuador“ den Andenstaat als Tourismusziel auf die Landkarte gehoben hatte. Ansonsten gilt: Land in Sicht. Neue Songs sind in Arbeit und Album Nr. 3 am Horizont erkennbar.

Live-Präsentation des neuen Albums

Die Release-Party für ihr zweites Album „Money Slaves“, das am 16. Juni digital (Spotify, iTunes, Amazon Music) und auf CD bei Stormy Rocks Records (Sublabel von Zebralution) erscheint, findet am Freitag, 11. August (ab 20 Uhr), im „Alleehaus“, einem historischen Fabrikgelände in der Friedrich-Engels-Allee 161 in Wuppertal, statt. Das vierköpfige Piraten-Quartett aus Wuppertal/Remscheid wird dann auch seine beiden Tonträger am Merchstand dabei haben und für 12 Euro verkaufen. Nähere Infos auf der Band-Homepage unter

www.pirates-in-black.de