Freibad startet besondere Badesaison

Eschbachtal

+ © Roland Keusch Die Badebecken sind geflutet. Samstag darf hineingesprungen werden. Dann beginnt die Badesaison im Eschbachtal. © Roland Keusch

Kölner Kultband Köbes Underground soll Grundlage für kommende Events im Eschbachtal legen.

Von Axel Richter

Die Becken sind geflutet. Und auch der große Rest ist bereitet für den ersten Ansturm auf das Freibad im Eschbachtal am kommenden Wochenende. Nur das Wetter könnte besser sein für den Saisonauftakt am Samstag. 15 Grad und Regenschauer bieten nicht eben die besten Badebedingungen. „Wir halten dennoch an dem Termin fest“, sagt Martin Sternkopf. Der Leiter des Remscheider Sportamtes hofft auf einen sich anschließenden warmen Sommer.

Der Termin ist freilich überfällig. Regulär hatte das Freibad bereits am 1. Mai öffnen sollen. Doch daraus wurde nichts. Der Grund: Ein Schmutzfänger im Technikraum musste ausgetauscht werden. In diesem Bottich sammeln sich Haare, Pflaster und anderer Unrat, der im Badewasser nichts zu suchen hat. Das alte Gerät, das diese Aufgabe bislang übernahm, datierte auf das Baujahr 1964.

„Wir wollen das Bad auch mit W-Lan zukunftsfähig machen.“

Martin Sternkopf, Sportamt

Die Einladung an die Presse, die die Stadt im April ausgesprochen hatte, um über die Badesaison 2017 zu berichten, geriet so unversehens zu einer Baustellenführung und zum Eklat. Thomas Neuhaus, Sportdezernent der Stadt, sah sich von seinen Mitarbeitern verladen und tat, was ein Vorgesetzter eigentlich nicht tut: Er kritisierte seine Leute öffentlich für die aus seiner Sicht überflüssige Verzögerung.

Nun also soll es losgehen. Täglich von 10 bis 19 Uhr wird das Freibad Eschbachtal geöffnet sein und bis zu 7500 Gästen das besondere Badevergnügen bieten. Und nicht nur das. Der im vergangenen Jahr abgeräumte Spielplatz wurde komplett erneuert. Besonderes Highlight: Eine Seilbahn, die den Spielplatz überspannt.

Ohnehin hat der rührige Förderverein das 1912 eröffnete und damit älteste Binnenfreibad Deutschlands verschönert. Und zwar immer so, wie es die Kassenlage zuließ. Neben dem Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken gibt es eines für die Babys, eine 90 Meter lange Wasserrutsche, eine Zwillingsrutsche, Spielfelder. Für den kleinen Hunger gibt es ein Kiosk. Erneuert wurden die Toiletten; sie sind jetzt auch behindertengerecht.

Schließlich hat die Stadt großes vor mit dem Kleinod im Eschbachtal. Am 2. September wird das Bad erstmals zur Konzertlocation. Köbes Underground, die Hausband der Kölner Stunksitzung, spielt beim „Freibad Eschtival“ und verbrät dabei musikalisch alles, ob Schlager oder Hip Hop, Rockmusik oder Klassik.

Das „Vater-Sohn-Zelten“ musste gegendert werden

500 Tickets sind bereits verkauft, berichtet Sportdezernent Thomas Neuhaus. Er hofft auf bis zu 2500 Zuschauer. Die Einnahmen des Abends würden komplett dem Förderverein zufließen. „Der Verein hätte dann die Mittel, um solche Events auch zu verfestigen“, sagt Neuhaus. Denn das ist der Plan, den die Stadt verfolgt: Das Freibad soll den Remscheidern auf Dauer mehr bieten als pures Badevergnügen und damit zur sommerlichen Freizeitattraktion werden.

Einen Vorgeschmack gibt es in diesem Jahr. Bis zu drei zusätzliche Events sind neben dem Auftritt der Kölner Kultband Köbes Underground für den Sommer geplant. Wie in den Vorjahren soll es ein „Eltern-Kind-Zelten“ geben. Das hieß früher Vater-Sohn-Zelten, doch sah sich die Stadt im vergangenen Jahr zur geschlechtergerechten Begriffsgenderung veranlasst: Es hatte Beschwerden gegeben. Ein bisschen männlich soll es dann vielleicht aber doch zugehen dürfen. Es darf womöglich gegrillt werden. Ein Lichterfest plant die Stadt außerdem im Freibad. Die Termine für die beiden Aktionen stehen noch nicht fest.

Gearbeitet wird auch noch an einem weiteren Angebot, das die Stadt den Badegästen bieten möchte: freies W-Lan. „Wir wollen das Bad auch damit für junge Familien und Kinder zukunftsfähig machen“, sagt Martin Sternkopf. Ein Testlauf wurde am Montag unternommen. Bald soll das Angebot freigegeben werden.