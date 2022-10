Frauenchor feiert „100 Jahre + 1“

Ehringhauserinnen singen im Lindenhof.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Corona machte dem großen Jubiläum des Frauenchors Ehringhausen im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung. Aber jetzt wollen die Sängerinnen um Inge Prinz ihre große Feier nachholen: Am Samstag, 22. Oktober, findet ab 16 Uhr im Neuen Lindenhof in Honsberg das Jubiläumskonzert statt.

Chorleiterin Elisabeth Rieger hat unter dem Motto „Lebe deinen Traum“ ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Von „All I have to do is dream“ von den Everly Brothers, über „Wo man Träume noch Leben kann“ von der Münchener Freiheit bis „I have a dream“ von Abba sind viele anrührende Titel dabei, die die Ehringhauserinnen sicher wieder mitten ins Herz der Gäste transportieren. Sie werden unterstützt von Martin Rieger am Klavier und Jan Christoph Heinsch am Schlagzeug. „Im Anschluss wollen wir auf unsere 100 anstoßen und laden unser Publikum zu einem kleinen Umtrunk ein“, sagt die erste Vorsitzende Inge Prinz. Der Eintritt beträgt 10 Euro im Vorverkauf und an der Tageskasse. Infos: Tel. 3 17 81.

Angefangen hatte alles in der Hofschaft Ehringhausen. „Dort gab es 1850 zunächst einen Männerchor. 71 Jahre später, also 1921, hat sich dann der Frauenchor gebildet – aus Angehörigen des Männerchors. Die Frauen hatten schließlich auch Lust, einem Hobby zu frönen“, sagt Inge Prinz. Das Repertoire umfasst heute moderneres Liedgut wie Schlager, Pop, Musical. Jedes Konzert steht unter einem Motto, das die Frauen samt Deko stets ausschmücken. Eigentlich sind die Konzerte des Frauenchors keine Konzerte, sondern immer kleine Shows.

Mitmachen: Die Sängerinnen proben dienstags, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Süd, Auguststraße 24. Weitere Frauen sind willkommen. Sie dürfen vier Wochen schnuppern.

www.frauenchor-ehringhausen.de