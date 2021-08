Frauen verdienen vernünftige Rente

Diskussion

+ © SPD Will die Altersarmut von Frauen verhindern: Elke Fernerö. © SPD

SPD-Frau Elke Ferner kämpft gegen Altersarmut.

Von Stephanie Licciardi

Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Ist der Lebensstandard, der während der Erwerbsphase erarbeitet wurde, zu halten, wenn sich Kinder einstellen? Die Perspektiven für Frauen sind alarmierend. Diesem Thema widmete sich im Neuen Lindenhof die Bundestagsabgeordnete Elke Ferner. Die 58-jährige Parlamentarierin aus Saarbrücken sprach bei der Diskussion „Alt, arm, weiblich? – Nein: Altersarmut von Frauen verhindern!“ am Honsberg. Initiiert wurde die Veranstaltung von der 2016 wiedergegründeten Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischer Frauen in Remscheid (AsF Remscheid).

Der „weibliche Blick“ der AsF richtet sich auf die Rentensituation in Deutschland – und der zeigt ernüchternde Fakten, denn gerade „Frauen sind besonders betroffen. Sie erhalten oft Renten unterhalb des Existenzminimums“, befand Gerhild Dietrich.

Die SPD sieht vor allem die gesellschaftliche Benachteiligung der Frauen. Nach einer längeren Elternzeit ist es für viele schwierig, in den alten Beruf einzusteigen oder Vollzeit zu arbeiten – unabhängig vom Ausbildungs- und beruflichen Qualifizierungsgrad. Oft arbeiten die Betreffenden bei ungleicher Bezahlung auf Minijob- oder Teilzeitbasis.

AsF-Bundesvorsitzende wirbt für Rentenkonzept der Bundesregierung

„Die Ursachen sind nicht im Rentenrecht, sondern in den jeweiligen Erwerbsbiographien zu finden“, stellte Elke Ferner fest, die auch AsF-Bundesvorsitzende ist. Bei vielen weiblichen Gästen, die bereits in Rente sind, sei der Tenor „Ich komme einigermaßen über die Runden“. Doch der Widerspruch zeige sich bei der nachfolgenden Generation: Eine gut ausgebildete Krankenschwester, zwei Kinder und verheiratet, längere Familienphase, würde bei einer Teilzeitstelle von 20 Stunden derzeit eine Rente von 239 Euro bekommen.

Elke Ferner referierte in ihrer Rede über das im vergangenen November vorgelegte Rentenkonzept der Bundesregierung. „Zentrale Stellschrauben sind die Gleichwertigkeit, Vereinbarkeit und das Rückkehrrecht in den Beruf auf Vollzeitbasis“, sagte Ferner. Die Ziele der SPD sind demnach: Die Rentenreform darf sich nicht am Leitbild von männlicher Vollzeit-Erwerbstätigkeit orientieren. Heißt: Auch Frauen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, sollen, trotz Familienphase oder Veränderung der Lebensumstände, eine volle Rente zugestanden bekommen.