Frau Jungbluth, wie kann der Radverkehr in Remscheid besser werden?

Karoline Jungbluth von der Aktionsgruppe Kidical Mass spricht im RGA-Interview über Hürden, Wünsche und Sorgen von Eltern.

Frau Jungbluth, Remscheid ist beim ADFC-Fahrradklima-Test auf dem letzten Platz gelandet. Wundert Sie das?

Karoline Jungbluth: Nein. Ich glaube schon, dass Remscheid große Probleme hat. Der ADFC-Fahrradklimatest wird allerdings von Leuten beantwortet, die in Remscheid Fahrrad fahren. Und je mehr Menschen das tun, desto mehr Menschen fallen auch Schwachstellen auf. Dies führt zu schlechten Bewertungen, obwohl Probleme durchaus angegangen werden. Es spiegelt aber letztlich eine Zufriedenheit derer wider, die fahren. Und dass die nicht gut ist, wundert mich gar nicht.

Warum ist Remscheid nicht fahrradfreundlich?

Jungbluth: Ich glaube, da kommt viel zusammen. Für mich ist es hauptsächlich, dass wir es in Remscheid nicht gewohnt sind, dass Radfahrende unterwegs sind. Man hat noch so viele Unsicherheiten. Man weiß nicht, wo nun der Platz für Radfahrerinnen und Radfahrer ist. Das Zusammenspiel von Autofahrern, Radfahrern, Fußgängern ist nicht gegeben. Es fehlt das Miteinander. Schulen beklagen sich, dass Kinder nicht mehr richtig Fahrrad fahren können. Da beißt sich jedoch die Katze in den Schwanz. Denn Eltern, die keine Lust auf Fahrradfahren haben, bringen es ihren Kindern auch nicht vernünftig bei. Wobei: Wenn man die ganze Zeit Angst haben muss, dass Kinder umgefahren werden, lässt man sie auch nicht fahren. Ich denke, wir müssen an vielen Dingen arbeiten. Die Verkehrsinfrastruktur könnte hier viel machen.

Wie?

Jungbluth: Sie kann Verkehrsräume klar definieren. Ich persönlich finde die Schutzstreifen gut. Da, wo der Platz sonst nicht da ist, ist der Schutzstreifen eine gute Alternative. Der Raum ist ja schließlich einmal vergeben. Schutzstreifen erhöhen die Sichtbarkeit. Und wir könnten da, wo es möglich ist, Gehwege für Fahrradfahrer freigeben. Insbesondere für Kinder und Jugendliche, sie müssen ja ab 10 Jahren auf die Straße. Ich würde mir wünschen, dass wir, was die Infrastruktur angeht, mutiger sind.

Lesen Sie auch Radweg-Ausbau: Remscheid erteilt eine Absage Radweg-Ausbau: Remscheid erteilt eine Absage

Mit der Aktion „Kidical Mass“ setzen Sie und Ihre Mitstreiter sich vor allem dafür ein, dass Kinder sicher mit dem Fahrrad in Remscheid unterwegs sein können, zuletzt gab es dazu eine Fahrrad-Demo. Was sind die besonderen Probleme von Kindern im Straßenverkehr?

Jungbluth: Ich kann nur für Lennep sprechen. Auch hier ist die Sichtbarkeit das Problem. Zu wenige rechnen mit Radfahrern und im Speziellen mit Kindern auf Rädern. Was ich ganz oft mit den Kindern erlebe, ist, dass der abbiegende Verkehr nicht immer Vorfahrt gewährt. Oft fehlt Autofahrern auch die Geduld dafür, dass sich Kinder im Straßenraum langsamer bewegen.

Zudem haben wir viel zu viele hohe Bordsteine. Die abgesenkten Bordsteine verdienen oft den Namen nicht. Auf der Freiheitstraße gibt es übrigens keinen einzigen. Die meisten Kinder haben Räder, die superschwer sind. Kinder müssen also jedes Mal ihr Fahrrad den Bordstein hochwuchten. Mehr abgesenkte Bordsteine wären eine große Hilfe. Es sind neben Querungen besonders die Einmündungen, die für Kinder sehr oft unübersichtlich sind. Mülltonnen und Pfosten, die mitten auf dem Weg stehen, und Hecken, die über den Gehweg wachsen, sind weitere Hürden.

Hinzu kommt die Kultur des Aufparkens, die bei uns entstanden ist: Vielerorts parken Autos auf Gehwegen auf, wo sie es nicht dürfen oder nicht müssten. Wir haben uns offenbar daran gewöhnt, weil wir in Remscheid vom Autoverkehr geprägt sind. Das ist sicher den Bergen geschuldet, aber nicht nur. Denn Kinder kommen sie schließlich auch hoch.

Lesen Sie auch Diese fünf Radtouren sorgen für Genuss Diese fünf Radtouren sorgen für Genuss Der Fahrrad-Test: Abgase in der Nase und Schlaglöcher Der Fahrrad-Test: Abgase in der Nase und Schlaglöcher

Warum ist das Radfahren gerade für Kinder wichtig?

Jungbluth: Dazu kann ich ein persönliches Beispiel geben. Unser Sohn wird sechs, wir haben zur Kita einen Weg von knapp zwei Kilometern. Wenn wir zu Fuß laufen, brauchen wir 25 Minuten. Das ist anstrengend für ihn. Er kann jetzt allein Fahrrad fahren – wir sind in 10 Minuten in der Kita, und das strengt ihn nicht an. Das heißt, der Aktionsradius selbst von einem kleinen Kind ist mit dem Fahrrad schon um ein Vielfaches größer. Ältere Kinder besuchen mit dem Fahrrad ihre Freunde, werden selbstständiger und nehmen auch ihre Umwelt viel bewusster wahr.

Was fordern Sie als Kidical-Mass-Gruppe?

Jungbluth: Verständnis füreinander und ein gutes Miteinander. Ich fände es schön, wenn mehr Eltern ihren Kindern vernünftig das Fahrradfahren beibringen würden. Denn das kann die Schule einfach nicht leisten. Viele Schulen verbieten, dass die Kinder mit dem Fahrrad kommen. Damit wird man jedoch denjenigen Familien nicht gerecht, die das Radfahren früh fördern. Von der Stadt fordere ich, dass die Infrastruktur verändert wird.

Hat das bereits Gehör gefunden?

Jungbluth: Wir hatten nach der Kidical Mass ein Gespräch im Rathaus. Das war gut und interessant, aber ich habe das Gefühl, dass manchmal noch mehr die Probleme im Vordergrund stehen statt die Lösungsansätze. Ich wünsche mir, dass die Perspektive der Kinder und Radfahrenden mehr gesehen wird – es geht schließlich um Barrierefreiheit. Und dass wir nicht so autozentriert sind. Ich habe das Gefühl, dass sich einige Menschen, die primär mit dem Auto unterwegs sind, von Radfahrenden gegängelt fühlen.

Ich verstehe nicht, warum ich für manche Autofahrende als Provokation wahrgenommen werde. Oft kommt dann das Geschrei, wir sollen Fahrradsteuer zahlen. Aber der Radverkehr schädigt doch weniger die Straßen als der Kfz-Verkehr. Wir nehmen weniger Platz und Parkfläche weg. Eigentlich ist doch jeder Radfahrer ein Gewinn für jeden Autofahrer: So bleibt für ihn mehr Platz. Mittlerweile werde ich aber nicht mehr so oft geschnitten wie früher, das ist positiv. Und, ja: Auch Radfahrende müssen sich an die Regeln halten.

Planen Sie neue Aktionen?

Jungbluth: Wir werden Schulen und Eltern anregen, die Schulwegpläne zu prüfen und Rückmeldungen zu geben. Aus unserer Sicht wurden bei der durchgeführten Schulweganalyse nicht alle Schwachstellen bemerkt. Die Stadt wird die Punkte aus dieser Analyse ausarbeiten. Da wäre es doch schade, wenn das ohne Anregungen von Elternschaft und Schulen passieren würde. Deshalb schreiben wir diese jetzt an.

Zur Person

Die gebürtige Lenneperin Karoline Jungbluth (41) ist Ärztin in der Frauenklinik im Sana-Klinikum. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Lennep und macht sich in der Gruppe „Kidical Mass“ für den Radverkehr, insbesondere für radfahrende Kinder, stark. Die komplette Familie fährt Rad. Das Auto wird fast nur noch für den Urlaub genutzt. Zuletzt legten sich die Jungbluths über das Förderprogramm der Stadt ein Lastenrad zu. „Kidical Mass“ umfasst etwa zehn Aktive, darunter Jan Küpper vom RV Adler.