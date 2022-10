Frau (40) zerkratzt Autotür während Fahrer im Wagen sitzt

Einsatz

+ © Christian Beier Der entgeisterte Mann rief die Polizei. © Christian Beier

Der Mann im Auto traute seinen Augen nicht.

Remscheid. Während er am Samstagvormittag auf der Borner Straße in seinem Fahrzeug saß, näherte sich eine Frau dem abgestellten Wagen, zückte einen spitzen Gegenstand und zerkratzte damit die Tür der Beifahrerseite. Der entgeisterte Mann rief die Polizei, stieg aus und konnte die Frau bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Das Motiv der 40-Jährigen ist unklar. Dass ein Mann in dem Auto saß, hatte sie möglicherweise nicht gesehen. Die Scheiben des Fahrzeugs waren getönt. -ric-

