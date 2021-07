Bergisches Hospiz: Die Frage des Trägers ist geklärt

Begleitung

Das Bergische Hospiz kommt der Realisierung näher. Standort könnte Bergisch Born werden.

Von Sven Schlickowey

Das geplante Bergische Hospiz hat die Frage der Trägerschaft geklärt – und ist damit der Realisierung einen guten Schritt näher gekommen. Der Förderverein, der sich seit 2012 für die Gründung eines stationären Hospizes für die Städte Remscheid, Wermelskirchen, Radevormwald und Hückeswagen engagiert, wird zusammen mit dem Remscheider Caritasverband und der Diakoniestation Wermelskirchen eine gemeinnützige GmbH (gGmbH) gründen. Und ein mögliches Grundstück als Standort haben die Verantwortlichen auch schon ins Auge gefasst.

„Unser Favorit liegt in Bergisch Born“, sagt Andreas Holthaus, Vorsitzender des Fördervereins. Doch unterschrieben sei noch nichts. „Bergisch Born wäre ein tolles Symbol“, so Holthaus, liegt der Ortsteil doch quasi auf der Schnittstelle von drei der vier beteiligten Städte. Und der Entwurf des Büros Edelhoff + Reska, der als Sieger aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangen ist, könnte dort auch umgesetzt werden.

Während zum Baugrundstück noch nicht alle Fragen geklärt sind und auch der Start der Bauarbeiten wegen des Genehmigungsverfahrens noch nicht sicher ist, steht die Organisationsform bereits fest. Förderverein, Caritas und Diakonie gründen eine Betreibergesellschaft, an der alle drei Partner zu gleichen Teilen beteiligt sind. Deren Geschäftsführer soll Peter Siebel werden, der jetzt schon die Wermelskirchener Diakoniestation leitet.

Nachdem die Stiftung Tannenhof, die lange als möglicher Träger des Hospizes gehandelt wurde, dafür nicht mehr in Frage kam, sei man auf die Suche nach anderen möglichen Partnern gegangen, berichtet Andreas Holthaus: „Ursprünglich haben wir mit Diakonie und Caritas separat gesprochen.“ Aber irgendwann sei die Idee geboren, das Thema gemeinsam und damit ökumenisch anzugehen.

Geplant ist ein Hospiz mit acht bis zehn Plätzen

„Da haben wir offene Türen eingerannt“, sagt Holthaus. Die Kooperation sei ein gutes Zeichen. „Nach innen, um das Risiko besser zu verteilen. Und nach außen, um zu zeigen, dass das nicht ein katholisches oder evangelisches Thema ist.“

BERGISCHES HOSPIZ FÖRDERVEREIN Der Förderverein Christliches Hospiz Bergisches Land e.V., 2012 gegründet, hat derzeit rund 190 Mitglieder. Über die Möglichkeiten, sich für das Hospiz einzusetzen, Spenden und Fortschritte bei der Planung für den Neubau informiert der Verein auf seiner Internetseite. www.bergisches-hospiz.de

Geplant ist weiterhin ein Haus mit mindestens acht, besser aber zehn Plätzen. „Ob wir die beiden zusätzlichen Plätze bauen können, hängt auch vom Geld ab“, sagt Holthaus. „Da kann man ja keine Ikea-Möbel reinstellen.“ Der Bedarf sei so oder so gegeben. Die vier Städte haben zusammen mehr als 180 000 Einwohner. Und die nächsten stationären Hospize liegen im Städtedreieck in Wuppertal und Solingen, im Rheinisch-Bergischen Kreis in Bergisch Gladbach und in Oberberg gar in Wiehl.

Je nach Größe sollen 14 bis 16 Vollzeitstellen in der Pflege entstehen, dazu Arbeitsplätze in der Verwaltung und in der Hauswirtschaft. „Das dürften so 20 Vollzeitstellen verteilt auf 30 bis 35 Köpfe werden“, schätzt Peter Siebel. „Dass wir Mitarbeiter dafür finden, da mache ich mir trotz des Pflegenotstandes keine Sorgen“, so Siebel. Arbeitsplätze im Hospiz seien begehrt: „Zeit spielt keine Rolle, es gibt genügend Personal, da kann man den Beruf noch so ausüben, warum man ihn mal ergriffen hat.“

Rund 2,1 Millionen Euro hat der Förderverein bisher für das Hospiz eingesammelt. Für den laufenden Betrieb müssen zukünftig fünf Prozent der laufenden Kosten, jährlich etwa 75 000 Euro, aufgebracht werden. Den Rest zahlen die Krankenkassen. „Wir hatten bisher 300 000 Euro Spendenzufluss pro Jahr, nur mit einem Versprechen“, sagt Andreas Holthaus. „Steht das Hospiz erst, wird es einfacher, Spender zu finden als bisher, als wir nur mit irgendwelchen Zeichnungen durch die Gegend gelaufen sind.“