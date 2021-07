Kommentar: Frage der Glaubwürdigkeit

Standpunkt von Frank Michalczak

Lenneps Bezirksbürgermeister Markus Kötter kämpft für die Interessen seines Stadtteils. Das gilt aber auch für seinen Lüttringhauser Kollegen Andreas Stuhlmüller. Beide CDU-Politiker haben nun mit Blick auf ein mögliches Gewerbegebiet in Blume unterschiedliche Meinungen vertreten. Losgelöst davon, ob sich aber Betriebe zunächst in Bergisch Born oder in Lüttringhausen ansiedeln dürfen, ist das Problem akut: Remscheid benötigt Gewerbeflächen – und das möglichst schnell, wo auch immer. Fraktionschef Jens Nettekoven versuchte, die Wogen insofern zu glätten, als dass die fortgeschrittenen Planungen in Bergisch Born weitergeführt werden. Das heiße aber nicht, dass damit die Ortslage Blume / grüne Wiese bleiben muss.

Für die CDU geht es hier um Glaubwürdigkeit. Denn nach ihrem Selbstverständnis ist sie die politische Kraft, die Wirtschaft fördert. Kirchturmdenken steht diesem Ansinnen aber entgegen. Wenigstens darin sollten sich alle einig sein.

CDU-Chef: Gewerbegebiete müssen her