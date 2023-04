To-go-Becher, Pfannen und Gore-Tex: Forscher warnt vor Giftstoffen im Alltag

Jörg Rinklebe von der Uni Wuppertal fordert ein Verbot von PFAS und einen Richtungswechsel beim Konsum.

Von Uwe Blass

Bergisches Land. Wer liebt sie nicht, die atmungsaktive Gore-Tex-Jacke auf dem Weg zur Arbeit, dazu noch den schnellen Kaffee-to-go im Einmalbecher und am Abend das knusprige Fleisch aus der Teflonpfanne? Den wenigsten ist dabei bewusst, dass in all diesen alltagserleichternden Materialien giftige Stoffe enthalten sind, über deren Entsorgung sich keiner Gedanken macht. Die Rede ist von PFAS, perfluorierte Alkylsubstanzen, eine Gruppe von Industriechemikalien, die für Mensch und Umwelt hochgiftig sind und nach wie vor im großen Stil produziert werden. Der Wuppertaler Umweltwissenschaftler Professor Jörg Rinklebe fordert einen grundlegenden Richtungswechsel von Politik und Wirtschaft.

Das hochtoxische Gift kommt an mindestens 1500 Orten in Deutschland vor, ist komplett synthetisch hergestellt, in der Natur überhaupt nicht vorhanden und daher schwer zu recyceln. Der Stoff kommt auch in Löschschäumen vor, die beim Einsatz Boden und Grundwasser kontaminieren. „Wenn PFAS in den menschlichen Organismus oder die Umwelt gelangt, ist es sehr, sehr giftig. Diese Stoffgruppe wird sowohl national als auch international als prioritär schädlich eingestuft.“

+ Jörg Rinklebe gilt als einflussreicher Wissenschaftler. © Uniservice Transfer

Man vermutet, dass PFAS Krebs verursacht, unfruchtbar macht und das Immunsystem schwächt. Und wenn es einmal in die Umwelt gelangt, dann bleibt es dort. „In der Fachwelt ist es bekannt“, erklärt der Wissenschaftler, „aber man hat sich eher auf die Vorteile des Stoffes konzentriert und die Nachteile in Kauf genommen. Dann wurden im Laufe der Jahre immer nur einzelne Verbindungen verboten oder nach Ersatzstoffen gesucht. Dadurch hat man dann ähnliche Stoffe kreiert, die de facto die gleiche Eigenschaft haben, aber nicht unter die Regularien fallen, weil sie dann ein neuer Stoff sind. Man muss also die ganze Stoffgruppe mindestens kontrollieren und dafür sorgen, dass sie nicht in die Umwelt und in den Menschen gelangt.“

Behörden brauchen immer eine belastbare Grundlage

In vielen Fällen sei die Bevölkerung von Behörden überhaupt nicht informiert worden. Rinklebe erklärt es so: „Behörden brauchen immer eine belastbare Grundlage, eine Gesetzesgrundlage. Erschwerend kommt hinzu, dass Gesetzesverfahren lange dauern. Wir rechnen nicht in Jahren, sondern in Dekaden. Manchmal brauchen diese Vorgänge 10 oder 20 Jahre, bis solche Gesetze in Kraft treten, und solange wird natürlich weiter produziert, schädliche Stoffe gelangen in die Umwelt und schädigen so Mensch und Ökosysteme.“

+ Atmungsaktive Jacken könnten PFAS enthalten. © Uniservice Transfer

Obwohl das Problem seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts bekannt ist, gibt es bis heute in Deutschland keine verbindlichen Regeln, die den Gebrauch und die Entsorgung von PFAS systematisch begrenzen. „Erst kürzlich hat das Umweltbundesamt einen Richtwert empfohlen“, erklärt Rinklebe und schränkt sofort ein, „eine Empfehlung ist aber immer noch kein Verbot, es dauert noch eine ganze Weile, ehe ein Verbot in Kraft treten kann.“ Daher hofft der Fachmann auf die Möglichkeit einer gesonderten Extraverordnung. Auch auf internationaler Ebene müsse seiner Meinung nach mehr Gas gegeben werden. Die bisherigen Fundorte von PFAS seien nur das kleine Übel, eine Vielzahl an Gebieten wurde bislang noch nicht erfasst oder untersucht. „Mit Sicherheit ist es eine Mammutaufgabe, diese große Vielzahl an PFAS-kontaminierten Standorten in den kommenden Jahren zu sanieren“, sagt Rinklebe.

„Deshalb arbeiten wir an der Entwicklung von neuen Sanierungstechnologien. In einem von der Leitmarkt-Agentur-NRW, dem Projektträger ETN, dem Forschungszentrum Jülich GmbH, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie vom Land NRW geförderten Forschungsprojekt entwickeln wir mit der Firma Intrapore ein Sanierungsverfahren für solche kontaminierten Standorte.“ Die Textilindustrie, die Metallveredelung oder Altpapier verarbeitende Betriebe nutzen gezielt PFAS. „Sie müssen nun aktiv nach anderen Stoffen suchen. Es ist natürlich ihr Geschäft, wir alle partizipieren davon“, so Rinklebe. „Wir können dem alle kaum entfliehen, obwohl die Einwegbecher nicht mehr sein müssen, da kann jeder Einzelne für die Umwelt etwas beitragen.“ Die Sanierung der bekannten kontaminierten Orte allein in Europa wird nach einer nordirischen Studie mit 17 Milliarden Euro beziffert. Noch höher fallen die jährlichen Kosten für die Behandlung der Menschen aus.

+ Auch teflonbeschichtete Pfannen enthalten Industriechemikalien, die schädlich sein können. © Uniservice Transfer

Jörg Rinklebe veranstaltet vom 6. bis 10. September eine internationale Tagung in Wuppertal, die auch das Thema PFAS beleuchtet. „Unsere Fachkollegen kommen aus allen Bereichen der Umweltforschung und menschlichen Gesundheitsforschung. Unsere Konferenz steht unter dem Motto ‚Clean Environment, Human Health, our Future‘, das heißt, schütze die menschliche Gesundheit, schütze die Umwelt, denn das ist unsere Zukunft.“

Zur Person

Jörg Rinklebe ist seit 2006 Professor für Boden- und Grundwassermanagement an der Bergischen Universität Wuppertal. Er gilt weltweit als einer der einflussreichsten Wissenschaftler in seinem Fachgebiet. Auf der Weltrangliste für Umweltwissenschaften steht er auf Platz vier.