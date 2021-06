SPD fordert mehr Schwung auf der Alleestraße

City

Zu wenig zu sehen: Fraktionschef Sven Wolf kritisiert die Immobilen- und Standortgemeinschaft.

Von Axel Richter

SPD-Ratsfraktionschef Sven Wolf übt Kritik an der Arbeit der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alleestraße. „Die ist sehr rührig, keine Frage“, erklärt Wolf, „ich habe aber den Eindruck, dass sie sich verhebt.“ Statt sich mit Umbauplänen und mit dem Abriss von Pavillons zu beschäftigen, sollte die Gemeinschaft von Geschäftsleuten und Allee-Anliegern zum Beispiel für Bänke sorgen.

Eine Immobilien- und Standortgemeinschaft gilt als innovatives Instrument zur Steuerung privatwirtschaftlicher Investitionen in zentralen Innenstadtlagen. Das Prinzip ist einfach: Alle Mitglieder zahlen in einen gemeinsamen Topf ein, aus dem dann Verschönerungen finanziert werden.

„Im nächsten Sommer wird er wieder plätschern.“

Burkhard Mast-Weisz, OB

Wolf ist zu wenig davon zu sehen. Als Ausnahme nennt er die Blumenampeln, die Ralf Wieber, für die CDU im Rat der Stadt und Geschäftsführer der 2015 gegründete ISG Alleestraße, an den Laternen hat anbringen lassen. „Diese Blumenampeln sind schön“, sagt Sven Wolf, „Ich würde mir insgesamt aber wünschen, dass wir ein bisschen mehr Schwung auf die Alleestraße bekommen, indem die ISG konsequenter an die kleineren, machbaren Dinge herangeht. Es gibt ja die Mittel dafür.“

Vor den Blumenampeln hatte die ISG unter anderem für die Bepflanzung des seit 2017 still stehenden Allee-Brunnens vor dem Center-Eingang gesorgt. Ein Landschaftsbauer hübschte das ausgetrocknete Becken mit Blumen und Pflanzen auf. Bei der „RGA-Redaktion vor Ort“ am 17. Juli auf dem Remscheider Wochenmarkt kündigte Ralf Wieber an, dass die Bepflanzung in Kürze erneuert werde. Geschehen ist bislang nichts.

Jetzt hat SPD-Fraktionschef Wolf den Brunnen auf die Tagesordnung der Bezirksvertretung Alt-Remscheid setzen lassen. Auch mit Blick auf den Klimawandel soll die Stadt dafür sorgen, dass das Wasser wieder sprudelt. „Das kann doch alles kein Hexenwerk sein“, sagt Wolf.

Tatsächlich ist das Geld für die Reparatur bereits im Haushalt der Stadt eingeplant. 80 000 Euro soll sie kosten. Allerdings hat die Stadt so ihre Schwierigkeiten, einen Handwerker zu bekommen. Hintergrund: Die Technik unterhalb der Metallsäule erinnert an ein Hallenbad und ist kompliziert. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) zeigte sich beim RGA-Termin dennoch optimistisch: „Im nächsten Sommer wird er wieder plätschern.“

CDU bringt die Idee eines Wasserspielplatzes ins Gespräch

Auch die CDU macht sich angesichts der heißen Tage im Juli für Wasserspiele im Stadtgebiet stark. Markus Kötter, Mitglied des Rates und Bezirksbürgermeister von Lennep, bringt die Idee eines Wasserspielplatzes für Kinder auf die politische Agenda. In seinem Arbeitsort Düsseldorf haben die Plätze mit allerlei Wasserspielgeräten Tradition seit den 50er Jahren. „Ich fände es toll, wenn wir auch bei uns in Remscheid eine kleine Tradition beginnen und irgendwann den ersten Wasserspielplatz eröffnen würden“, sagt Kötter.

Gegenwärtig deutet mehr auf das Gegenteil hin. Etliche Brunnen im Stadtgebiet plätschern schon lange nicht mehr. Der Kunstbrunnen am Markt, 1994 von dem Frankfurter Künstler Reiner Uhl geschaffen, soll abgerissen werden. Die Stadtsparkasse mag die Kosten für Wartung und Instandsetzung nicht mehr tragen. Um Rettungsbemühungen ist es still geworden.

Ralf Wieber kommentierte die Kritik an der Immobilien- und Standortgemeinschaft auf RGA-Nachfrage bislang nicht. Für den heutigen Dienstag hat er zu einem Pressegespräch eingeladen.