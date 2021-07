Park-Food-Festival ist Werbung für die Stadt

Stadtpark

+ © Roland Keusch Das war bei der Park-Food-Premiere wie früher bei der großen Kirmes – Menschen strömten über Hindenburg- und Luther-Straße ohne Ende Richtung Stadtpark. © Roland Keusch

Dritte Auflage im Stadtpark ist mit 35 Anbietern an ihre Grenze gestoßen. Bei gutem Wetter rechnen Veranstalter mit 35 000 Menschen.

Von Thomas Wintgen

Markus Kärst vom Hotel-Restaurant Kromberg steckte neulich mitten in den Vorbereitungen fürs Park-Food-Festival – da kam ein Unternehmer und wollte von ihm wissen, wie er seine neuen Smoker am besten vermarktet. Der Gastronom verliebte sich ganz spontan – er kaufte den ersten vom Fleck weg. Der misst sechs Meter, wiegt eine Tonne und sieht aus wie eine Dampflokomotive.

Und steht während der dritten Auflage des dreitägigen Park-Food-Festivals auf dem Schützenplatz; hier sind natürlich die Schwergewichte unter den Imbissständen eingeplant – beispielsweise einer in Form eines umgebauten US-amerikanischen Schulbusses.

Der besondere Stand oder das besondere Street-Food – so waren die Kriterien für die Auswahl der Bewerber. Bei 35 war Schluss; den Zuschlag erhielten fast alle von September – und es ging den beiden Cheforganisatoren Kärst und Sascha Hilverkus (Stadtmarketing) auch darum, „nicht den siebten, achten Burger-Stand“, sondern Alternativen zu haben.

So kommt es, dass nicht nur die „Bergziege“ aus der Pfalz anreist, sondern auch „Flora unterwegs“ aus Hamburg und „Fish & Meat Art“ aus Kopenhagen. Remscheid hat – zumal dank der beiden von der Sonne verwöhnten Vorläufer im Mai und September 2016 – bereits einen Namen. Denn längst nicht alle Street-Food-Veranstaltungen können mit einem Park aufwarten.

Gerade am Anfang sei es zunächst schwierig gewesen, Anbieter zu finden, zumal die ja auch Geld verdienen wollen, erinnerte Hilverkus. „Jetzt rufen die alle an.“ Dennoch lehne man sich nicht zurück, sondern arbeite an der Optimierung des Konzepts. Zumal ausführlich geworben wurde, kamen im Vorjahr jede Menge Menschen – im Mai insgesamt 30 000, allein Samstagabend 16 000 – von weit her, zum Teil sogar vom Niederrhein.

Weil der Veranstalter das den Anbietern schuldig sei, ist die Werbung auch 2017 im bergischen Städtedreieck sowie Richtung Wermelskirchen, Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth gestreut. Den Remscheidern empfehlen die Organisatoren unbedingt, mit dem Bus oder zu Fuß zu kommen. Auswärtigen, die mit dem Auto kommen müssen, hilft ein Einweiser auf dem Schützenplatz.

Wer ohne Wagen kommt, kann guten Gewissens einen Schluck Bier oder Wein trinken. Wein ist das einzige Getränk, das es aus Gläsern gegen Pfand gibt; für alle anderen Getränke stehen Hartplastik-Becher bereit. Die kosten 2,50 Euro; davon werden Musiker und Musiktechnik, Sicherheitskonzept, Parkeinweiser, Sanitäter, Müllentsorgung, Reinigungskräfte, Nachtwachen, Techniker, Strom, Wasser, zusätzliche Toiletten, Sitzgelegenheiten und Kühllaster finanziert. „Wir müssten zum Beispiel sonst alles einzäunen“, nennt Kärst ein Beispiel für die Konsequenzen von Eintrittskarten.

Dennoch: Ganz ohne Sponsoren kommt auch das dritte Park-Food-Festival nicht aus. Insgesamt 16 gibt es, zu sehen auf den Handzetteln und Plakaten. Zwei waren am Donnerstag mitgekommen zur Pressekonferenz: Fabienne Burkart ist bei „Pure Energy“ fürs Marketing zuständig. An diesem Stand gibt es Pröbchen, zu späterer Stunde gegen Vorzeigen des Ausweises auch mit einem Schluck Wodka. Filialleiter Klaus Feist (3-H-Automobile) will zeigen, weshalb Toyota unter den Automarken einen guten Umwelt-Ruf hat.

Otto Mähler: Das Festival wirbt für ganz Remscheid

Bezirksbürgermeister Otto Mähler dankte Sponsoren wie Veranstaltern, dass diese Veranstaltung für ganz Remscheid und darüber hinaus werbe. In der Tat sei man „mächtig stolz auf die Veranstaltung“, die als „Aushängeschild schon super etabliert“ sei, gab Hilverkus zu.

Ein so umfangreiches Rahmenprogramm gebe es in der Umgebung nicht, verwies er auch auf den kommunikativen Charakter des Festivals. Da heiße es auch schon mal anstehen – die Preisspanne bezifferte Kärst mit 4 bis 9 Euro.