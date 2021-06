Für das Food-Festival gibt es eine lange Warteliste

Stadtpark

Vom Wetter bei den ersten beiden Veranstaltungen im Mai und September 2016 verwöhnt: das Park-Food-Festival im Stadtpark.

35 Anbieter werden bei der Neuauflage im Stadtpark dabei sein. „Currywurst-Hasi“ kommt vom Gardasee.

Von Andreas Weber

Für ein Wochenende tauscht Anke Leithäuser den Gardasee mit Remscheid. Vom 26. bis 28. Mai wird „Hasi“ beim Park-Food-Festival im Stadtpark ihre Currywürste verkaufen. Die dank dem TV-Sender Vox („Goodbye Deutschland“) bundesweit bekannte Auswanderin wird zur Stippvisite in die alte Heimat nicht mit ihrem elf Meter langen Gespann aufbrechen. Per Flieger geht´s aus Ponti sul Mincio nach Köln, von dort nach Remscheid. Im Gepäck: Soßen und Gewürze, die „Hasi´s Imbissparadies“ in den vergangenen neun Jahren ein solides berufliches Auskommen in Italien sicherten.

Die Würste kauft sie bei Fleischwaren Blumberg in Hückeswagen ein, den Grill bekommt die 50-Jährige über die Remscheider Firma Zimmermann gestellt. Die sorgt auch dafür, dass Festival-Organisator Markus Kärst sein kulinarisches Angebot auf einem sechs Meter langen Smoker unters Volk bringen kann. Auffällig ist dieser Grill, weil er wie eine Dampflokomotive aussieht.

Organisator Markus Kärst will die Erfolgsgeschichte fortschreiben

Kärst, Geschäftsführer des Hotel-Restaurants Kromberg in Lüttringhausen, will Ende Mai eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte fortschreiben. Bereits zweimal verwandelte er mit dem Stadtmarketing den Stadtpark in eine Fressmeile. Sowohl im Mai als auch im September 2016 strömten die Besucher hierher. Der 36-Jährige bleibt realistisch: „Wenn die erste Veranstaltung verregnet gewesen wäre, hätte das Park-Food-Festival auch ein tot geborenes Kind sein können.“ So aber regnete es bislang nicht einen Tropfen, und die Grünanlage im Herzen Remscheids wurde bei bestem Wetter zum Magnet. Nicht nur die Einheimischen fanden Gefallen an dem Konzept, auch die Anbieter wollen unbedingt wieder dabei sein. Die Verkäufer kommen von weither. Aus Dresden reist ein Anbieter an, der Baumkuchen am Spieß verkauft, aus Rheinland-Pfalz stammen die Käse-Spätzle, aus Kopenhagen Burger mit Rindfleisch und Riesengarnelen.

35 Stände für Essen und Trinken sieht das Park-Food-Festival vor. „Die Nachfrage ist aber so riesig, dass ich weitere 22 auf der Warteliste habe“, sagt der Organisator. Der generelle Streetfood-Boom findet in Remscheid seinen Widerhall. Für Markus Kärst ist wichtig, dass die Mischung stimmt. Die meisten, die bei den ersten beiden Malen dabei waren, wollen auch die dritte Auflage nicht verpassen.

Neu sind Flammkuchen und Filetsteaks. Bereichert wird das Festival um vegane Gerichte. Nachdem bei der ersten Veranstaltung ein Anbieter veganer Kost in letzter Minute hatte absagen müssen, fand sich beim zweiten Mal niemand.

Mit 35 Ständen sei allerdings das Maximum erreicht, betont der Ortsvorsitzende der Dehoga. Kärst achtet darauf, dass sich die Anbieter gut über den Park verteilen. Neben dem Schützenplatz, auf dem geschotterten Vorplatz zum Park, werden die schwereren Fahrzeuge abgestellt, zum Beispiel der alte amerikanische Schulbus, in dem Burger gebraten werden.

Am Samstagabend müssen Fußballfans nicht auf das DFB-Pokalfinale verzichten. An der Konzertmuschel wird es auf einer 4 x 3 Meter großen Leinwand übertragen. Das Höhenfeuerwerk, für 22 Uhr vorgesehen, könnte sich deshalb - je nach Verlängerung und Elfmeterschießen - nach hinten schieben.

Anke Leithäuser hat zwar längst am Gardasee Wurzeln geschlagen und möchte dort keinesfalls weg, freut sich aber riesig auf den Kurztrip ins Bergische. Nicht zuletzt, weil Sohn Dennis und Tochter Carina in Remscheid und Hattingen leben. Und viele Kunden werden die aus dem Fernsehen bekannte Geschäftsfrau erkennen und um mehr als nur eine Currywurst bitten. Aus Erfahrung weiß „Hasi“: „Wenn ich für jedes Foto, das jemand mit mir am Gardasee gemacht hat, ein Euro nehmen würde, bräuchte ich keine Würste mehr verkaufen.“