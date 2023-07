Folk und Jazz: Das Löf sorgt für handgemachte Livemusik

Sie haben eigene Shows auf Netflix oder bereits Preise gewonnen: Internationale Künstler kommen nach Remscheid.

Remscheid. Sie haben eigene Shows auf Netflix oder bereits Preise gewonnen: Internationale Musiker holt Maximilian Süss heute und morgen ins Löf, Theodor-Körner-Straße 6. Die Tür öffnet bereits um 17 Uhr. Wer Lust auf handgemachte Livemusik vom Feinsten hat, ist hier richtig.

Mittwoch um 20 Uhr: Anaïs Di Pasquali und Stuart O'Connor, ein französisch-englisches Duo, wechseln zwischen Folk, Rock, Jazz und poetischen Kompositionen. Beide spielen Piano oder Gitarre, dazu gesellt sich Gesang. Bevor die beiden zum Duo wurden, haben sie mit ihren Einzelprojekten die Welt bereist. Stuart O'Connor hat in zehn Jahren mehr als 2000 Konzerte auf verschiedenen Kontinenten gespielt, inklusive sieben Japan-Tourneen und Konzerten in Neu Seeland, Australien, Südkorea, Thailand, USA, Südamerika und in europäischen Ländern. Anaïs ist die Gewinnerin des Französischen Musik Awards „COR“ in 2018. „Ihr Duett ist eine Mischung aus zwei Universen, aus modernem Folk auf der einen Seite und poetischer Dichtung auf der anderen, mit viel Emotionen, Leidenschaft und Power“, sagt Süss. Der Eintritt ist frei, Hutspenden sind erwünscht.

Donnerstag um 20 Uhr: Oft spielt er vor ausverkauftem Haus, und auf seiner aktuellen Europatournee kommt er erneut nach Remscheid: Mathew James White. Die Musik des Neuseeländers, dessen Musik unter anderem auf Netflix, Amazon Prime, DMAX und CNN zu hören ist, beschreiben Fans als „Kiwi, dream, folk“. Bis heute hat White sieben Alben veröffentlicht, zwei davon exklusiv auf seiner Homepage. 2017 spielte er in Luzern neben Stars wie Davis Gray, Peter Doherty und Jose Gonzalez. Eintritt frei, Hutspenden erwünscht. mw