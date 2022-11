Förderung für behinderte Arbeitnehmer

Im vergangenen Jahr wurde in 81 Fällen in Remscheid geholfen.

Remscheid. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat 2021 den Erhalt und das Schaffen von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung in Remscheid mit rund 950 000 Euro gefördert. Das geht aus einer Mitteilung des Verbandes hervor. Demnach wurde im vergangenen Jahr in 81 Fällen in Remscheid geholfen. „Von den Mitteln wurden neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen sowie Räumlichkeiten und Arbeitsplätze behinderungsgerecht gestaltet“, heißt es in der Mitteilung.

Das Geld stammt aus dem Ausgleichsfonds, in den Unternehmen, die mehr als 20 Arbeitsplätze haben, davon aber nicht mindestens fünf Prozent mit Menschen mit einer Schwerbehinderung beschäftigen, einzahlen müssen. So kamen 2021 im Rheinland mehr als 88 Millionen Euro zusammen. In Remscheid erreichen die Arbeitgeber laut LVR eine durchschnittliche Beschäftigungsquote von 5,4 Prozent. Damit beschäftigen sie im Schnitt also mehr Schwerbehinderte als gesetzlich vorgeschrieben. wey