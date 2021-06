Förderschulen bleiben alle bestehen

Bildung

Fachdienstleiter Arndt Liesenfeld informierte Integrationsbeirat über Entwicklungsplanung.

Von Thomas Wintgen

Von einer Schließung irgendwelcher Standorte von Förderschulen kann keine Rede mehr sein. Fachdienstleiter Arndt Liesenfeld (Schule und Bildung) berichtete nach der jüngsten Schulausschuss-Sitzung auch dem Beirat für Menschen mit Behinderungen von der Raumbilanz der Förderschulen in der Schulentwicklungsplanung – extern zusammengestellt von der Beraterfirma Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch PartGmbH.

Liesenfeldts Fazit auf Anfrage von Elfriede Korff (SPD) war eindeutig: „Nach unserer Prognose gehen die Schülerzahlen an Förderschulen nach oben“. Hintergrund: Viele Eltern erkennen, dass die vollmundigen Ankündigungen über die Beschulung behinderter Schüler an „Regelschulen“ verfrüht sind und melden ihre Kinder wieder an Förderschulen an.

Beigeordneter Thomas Neuhaus untermauerte: „Wir werden alle Schulstandorte erhalten, weil wir sie alle brauchen.“ Brigitte Sommer, Vorsitzende des Blindenvereins, fragte nach der Beschulung von Kindern mit Hör- und Sehbehinderungen. Die meisten gehen in Düsseldorf (Sehen) und Düren (Hören) in spezielle Förderschulen. Liesenfeld berichtete von zurzeit fünf hör- und sehbehinderten Kindern in Remscheider Regelschulen.

Garbe und Lexis (Leverkusen) hat eine Raumanalyse und -bilanz gemacht und anhand Prognosen hochgerechnet auf die Zukunft für die Hilda-Heinemann- wie die Heinrich-Neumann-Schule - insbesondere unter der Prämisse, dass neben der Entwicklung der Schülerzahlen der steigende Betreuungsbedarf sowie vor allem der Rechtsanspruch auf Betreuung eine Herausforderung für die Stadt Remscheid als Schulträgerin darstelle. Dr. Detlef Garbe: „Geradezu unabhängig von der schulpolitisch eingeleiteten Inklusion haben sich die Schülerzahlen an den Remscheider Förderschulen nach oben hin entwickelt; deshalb ist es notwendig, auch auf diese Entwicklungen einen Blick zu werfen.“

Bewegungsbereiche im Freien untersucht

Das Büro hat Raumtypen und -standards bilanziert – je nachdem, ob es sich um allgemeine Unterrichtsräume, Gruppen- oder Differenzierungsräume (Inklusion), um Mehrzweck- oder Fach-, Sammlungs- und Vorbereitungsräume handelt oder um Aula oder Sporthalle.

Eine große Rolle spielten bei der Analyse die räumlichen Anforderungen im Ganztagsbetrieb unter dem Aspekt der Mittagsverpflegung sowie der Aufenthalts-, Ruhe- und Bewegungsräume. Dabei untersuchte das Büro auch Mensa, Aufenthalts- und Bewegungsbereiche im Freien sowie Ruhe- und Spielbereiche im Gebäude.