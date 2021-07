Fördergeld lässt Brache auf dem Kipper-Gelände aufleben

Es tut sich was

+ © Roland Keusch Die Bauarbeiten auf dem ehemaligen Kipper-Brauerei-Gelände an der Kipper-/Haddenbacher Straße haben begonnen. © Roland Keusch

Drei Unternehmen bebauen das Kipper-Gelände. Mit Stefan Grote erzählt einer der Firmenchefs, wieso er sich zur Millionen-Investition entschied.

Von Andreas Weber

In eine der ältesten Industriebrachen Remscheids, das Gelände der ehemaligen Kipper-Brauerei, kehrt Leben zurück. Mit den Firmen Elektro-Technik-Grote (Ersatzteilservice für Elektro- und Elektronikteile), Goll & Stracke Massing GmbH und Co. KG (Betreiber von Sanitätshäusern, Reha-Centern und Orthopädiewerkstätten) und Nicola Romanelli GmbH (Straßen-, Tief-, Garten- und Landschaftsbau) sind drei Käufer für einen Großteil des 13 000 Quadratmeter großen Areals nahe der Haddenbacher Straße gefunden.

Der Letzte, der anbiss, ist der Erste, der seinen Umzug festzurrt. 500 Meter Luftlinie von seinem jetzigen Standort in der Greulingstraße will Stefan Grote Ende 2019 einziehen.

+ Standpunkt von Andreas Weber

Mit 6000 Quadratmetern hat der 57-Jährige das größte Stück in Hanglage erworben. Entstehen werden eine sieben Meter hohe Lagerhalle und ein Bürogebäude. Zwei angrenzende Parzellen sind als Reserveflächen zur weiteren Erweiterung vorhanden. Gestern unterrichtete Stefan Grote im Rahmen eines Pressegesprächs mit seinem Finanzpartner, der Stadtsparkasse Remscheid, über Hintergründe und Erfolgsgeschichte eines spät berufenen Unternehmers.

Lesen Sie auch: Drei Firmen bauen auf der Kipper-Brache

Sparkassen-Vorstand Herbert Thelen lobte Grotes „Mut“. Seine Entscheidung, sich zu vergrößern, stärke den Wirtschaftsstandort Remscheid. „Grote besitzt eine Vorbildfunktion“, fügte Thelen hinzu. Dass Stefan Grote ein Investitionsvolumen von knapp über zwei Millionen Euro anpackt, hat auch mit einer satten Förderung von 20 Prozent zu tun. Firmenkundenberater Stefan Grote – der tatsächlich genauso heißt wie sein Kunde – betonte, dass es sich nicht um eine „Finanzierung von der Stange“ handele.

„Für Unternehmer ist es äußerst schwierig, sich bei über 2000 Programmen durch den Förderdschungel zu kämpfen.“ Dabei helfen Spezialisten. Die Unternehmensberatung GW Partner arbeitet mit der Sparkasse zusammen und fand für Stefan Grote das optimale Paket. Reinhard Steffens (Leverkusen) begleitete die Zuschussbeantragung. Für Elektro-Technik-Grote, 2004 gegründet, wählte er passgenau ein bundesweit aufgelegtes Programm, das in NRW Regionales Wirtschaftsförderprogramm heißt. Voraussetzung: eine Mindestinvestition von 150 000 Euro und eine Personalaufstockung von mindestens fünf, besser noch 10 Prozent. Beides trifft bei Stefan Grote zu. 2012, so der Firmenchef, „bin ich noch eine Ein-Mann-Show“ gewesen. Heute beschäftigt er 21 Mitarbeiter.

Ab September gilt für Stefan Grotes Mitarbeiter Urlaubssperre

Für Wechsel und Vergrößerung erweitert er den Stab. Ab September gilt für alle Urlaubssperre. Denn der Umzug mit 30 000 verschiedenen Teilen in eine Halle mit einem modernen Lager will akribisch geplant werden. „Meine 20 Jahre als Lagerleiter kommen mir dabei zugute“, meinte er am Mittwoch mit einem Lächeln. 20 Jahre war er leitender Angestellter eines Remscheider Unternehmens, das pleite ging. Grote stand auf der Straße, machte aus der Not eine Tugend und sich mit einer Abfindung selbstständig, die es ihm erlaubte, das Ersatzteillager seines ehemaligen Arbeitgebers zu kaufen.

Weil jetzt sein Vermieter verstarb, eine Erbengemeinschaft übernahm, geriet Grote unter Druck. Er wandte sich an die Wirtschaftsförderung mit der Bitte, ihn bei der Suche nach einem neuen Standort zu unterstützen. Im April 2018 führte Grote erste Gespräche mit der Stadtsparkasse.

ELEKTRO-TECHNIK-GROTE DIE FIRMA Stefan Grotes Unternehmen bietet Ersatzteilservice für Maschinen, Motoren, Anlagen und Maschinenumbauten im Hause sowie einen Technikerservice bei Kunden vor Ort. Der Firmenchef hat seine Tochter Alexandra mittlerweile an seine Seite ins Unternehmen geholt. Seine Firma bildet auch aus: im kaufmännischen Bereich sowie in der Lagerlogistik.

Michael Geh setzt das Projekt bei Kipper um. Der Architekt bemühte sich über fünf Jahre, den Schuttberg abzutragen und einer neuen Nutzung zuzuführen. Erst zeigte das Alexanderwerk Interesse, sagte aber ab, weil der Firma das Gelände zu klein war. Weil Kipper einen eigenen Brunnen hatte und keine Entwässerungsleitungen, musste die Anschlussfrage geklärt werden. Und der erfolgt nun über den verrohrten Müggenbach.