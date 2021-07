Flugzeugabsturz: Stilles Gedenken im Ehrenhain

Erinnerung

+ © Michael Sieber (Archiv) In den Mittagsstunden des 8. Dezember 1988 stürzte ein amerikanisches Militärflugzeug über dem Remscheider Stadtgebiet ab und hinterließ in der Stockder Straße eine Spur der Verwüstung. © Michael Sieber (Archiv)

Bürgermeister Kai Kaltwasser (CDU) legt einen Kranz an der Gedenkplatte im Ehrenhain Reinshagen nieder.

In stillem Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes von 1988 legt Bürgermeister Kai Kaltwasser (CDU) am Samstag, 8. Dezember, um 11 Uhr einen Kranz an der Gedenkplatte im Ehrenhain Reinshagen nieder.

Zur Teilnahme sind alle Bürger eingeladen. In den Mittagsstunden des 8. Dezember 1988 stürzte ein amerikanisches Militärflugzeug über dem Remscheider Stadtgebiet ab und hinterließ in der Stockder Straße eine Spur der Verwüstung. In den Trümmern von 20 beschädigten und teilweise völlig zerstörten Gebäuden starben sieben Menschen. Dieser Menschen wird seitdem im stillen Gedenken gemeinsam gedacht. red