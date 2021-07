Flüchtlinge: Zahl bleibt konstant

Mitteilungsvorlage

Die Zahl – Stand Oktober – sei zum Vorbericht nahezu unverändert geblieben.

849 Flüchtlinge sind in den sechs städtischen Übergangsheimen und der Wohnanlage derzeit untergebracht. Das geht aus einer aktuellen Mitteilungsvorlage für den Integrationsrat am Donnerstag (17 Uhr, Rathaus) hervor. Die Zahl – Stand Oktober – sei zum Vorbericht nahezu unverändert geblieben, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Anfang Juli waren es 944 Flüchtlinge. Sowohl für die Unterbringung der vom Land zugewiesenen Flüchtlinge als auch für diejenigen mit Bleiberecht, die nun eine eigene Wohnung suchten, stünden ausreichend Kapazitäten zur Verfügung. Zudem würde der Zustand der städtischen Unterkünfte immer wieder überprüft, betont die Verwaltung.

Bis Ende August sind der Stadt Remscheid 122 Flüchtlinge zugewiesen worden. Zum Vergleich: Bis Ende Mai waren es 88 Flüchtlinge. Die Zugewanderten kommen aus dem Iran, aus Syrien, Pakistan, Armenien, Angola, Somalia, Aserbaidschan und einigen anderen Ländern. Dieses Jahr wurden bislang 29 Abschiebungen vollzogen, teilt die Stadt mit. Fünf Abschiebeverfahren scheiterten, weil die betroffenen Personen vorher untertauchten. 41 Personen reisten freiwillig in diesem Jahr aus Remscheid aus. mw