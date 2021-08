Flüchtlinge: Zahl bleibt 2018 konstant

Asyl

Stadt verzeichnet etwa so viele Zuweisungen wie 2017. In Unterkünften gibt es Platzreserven.

Von Frank Michalczak

233 Menschen fanden 2018 in Remscheid Zuflucht. „Das entspricht in etwa der Größenordnung des Vorjahres“, berichtet die Fachdienstleiterin der Ausländerbehörde Claudia Schwarzweller mit Blick auf die Flüchtlingszahlen, die 2015 den Höchststand erreicht hatten. Damals wurden Remscheid 1030 Menschen zugewiesen. „Von diesem Wert sind wir seit 2017 weit entfernt“, fügt Claudia Schwarzweller hinzu. So ist die Unterbringung der Geflüchteten nicht mehr die größte Herausforderung. Im Fokus stehe nun die Integration jener, für die Remscheid dauerhaft zur Heimat wird.

+ Standpunkt von Thomas Wintgen © RGA

In den acht Wohnheimen und 168 Wohnungen, die den Flüchtlingen in Remscheid nach ihrer Ankunft zur Verfügung stehen, leben derzeit 957 Menschen. 1052 waren es noch Ende 2017. „Daran lässt sich erkennen, dass zahlreiche Flüchtlinge bereits eigene Verträge mit Vermietern abgeschlossen haben“, erklärt Claudia Schwarzweller, für die kaum zu kalkulieren ist, wie sich die Zahl der Zuweisungen weiter entwickelt.

Zuständig dafür ist in Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierung Arnsberg, die nach einem Berechnungsschlüssel die Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt. „NRW ist das Bundesland, das die meisten Geflüchteten erhält“, erklärt die Fachdienstleiterin. Grundsätzlich gilt: Kommen mehr Menschen in NRW an, steigt auch in Remscheid wieder die Zahl der Zuweisungen. Diese habe sich zuletzt eingependelt, wie es Claudia Schwarzweller umschreibt.

Frauen nutzen künftig Wohnungen an Stockder Straße

Dennoch: Die Behörde müsse für alle Eventualitäten gewappnet sein. „Niemand weiß, wie viele Flüchtlinge es künftig sein werden, ob es sich vor allem um Familien handelt oder um junge Männer“, sagt die Fachdienstleiterin. Von daher sei sie froh, nun Reserven in den Unterkünften vorhalten zu können. Dass das Wohnheim am Talsperrenweg in Lennep Ende 2019 geschlossen werden soll, habe mit einer Sondergenehmigung zu tun, die ausläuft. Da gelte es, baurechtliche Fragen zu klären. Auch die Unterkunft für alleinstehende Frauen mit Kindern, die in der ehemaligen Seniorenresidenz an der Alleestraße entstanden ist, steht 2019 vor dem Aus. „Dies hat wirtschaftliche Gründe. Wir werden die weiblichen Flüchtlinge in Wohnungen an der Stockder Straße unterbringen.“ Ziel ist, dass sich die Frauen, die teilweise mit Kindern nach Remscheid gekommen sind, gegenseitig unterstützen – und nicht isoliert in der fremden Umgebung leben müssen.

HERKUNFT HEIMATLÄNDER Die größte Flüchtlingsgruppe, die 2018 in Remscheid ankam, bestand aus Menschen aus Schwarzafrika, wobei Nigeria und Guinea zu den Heimatländern zählten (49 Personen). Danach folgten die Syrer (37) und Flüchtlinge aus dem Irak (35). Aus der Türkei kamen 20, aus dem Iran 10 Menschen.

Um die Flüchtlinge in den Wohnheimen und angemieteten Wohnungen kümmert sich der Verein „Begegnen, Annehmen, Fördern“ (BAF). 105 Mitarbeiter zählen aktuell zum Team, wie der stellvertretende Geschäftsführer Michael Muth berichtet – vom Hausmeister bis zum Sozialhelfer. Auch wenn die Zahl der Geflüchteten abgenommen hat, müssen sich die Mitarbeiter keine Sorgen um den Job machen. „Wir haben ein relativ hohes Durchschnittsalter in der Belegschaft. Wenn Kollegen den Ruhestand erreichen, prüfen wir, ob wir die Stelle wieder besetzen müssen“, berichtet Muth. Die Helfer stehen den Geflüchteten zur Seite und müssen ihnen oftmals die Spielregeln erklären, die in Deutschland gelten. „Das fängt mit der Mülltrennung an und endet mit der Begleitung zu den Behörden“, erklärt Michael Muth. Einige Flüchtlinge dürfen aber nicht bleiben. Die Zahl der Abschiebungen ist 2018 gestiegen – von 41 im Vorjahr auf 61. » Standpunkt