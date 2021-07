Angebot des BZI: Flüchtlinge können in Berufe schnuppern

Gegen Fachkräftemangel

Das BZI erweitert sein Orientierungsangebot auf die Industrie. Firmen sollen davon profitieren.

Von Tristan Krämer

Nach der Einführung der vertieften Berufsorientierung von Flüchtlingen in handwerklichen Ausbildungsberufen in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Remscheid bietet das Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie (BZI) dieses Programm seit vergangener Woche auch für Ausbildungsberufe in der Industrie an.

Damit soll die Ausbildungsfähigkeit der Geflüchteten verbessert und ihnen eine fundierte Berufswahlentscheidung ermöglicht werden. Gleichzeitig werden Ausbildungspotenziale für die Industrieunternehmen erschlossen, ist sich BZI-Geschäftsführer Michael Hagemann sicher. „Wir möchten, dass geflüchtete Menschen bei uns eine neue Chance bekommen. Sie bringen viel Potenzial mit, das nur geweckt werden will. Davon können unsere Betriebe in Zeiten eklatanten Fachkräftemangels sehr profitieren“, so Hagemann.

Das Programm Berufsorientierung für Flüchtlinge (BOF) in der Industrie ist in drei Phasen angelegt: Zunächst gibt es eine einwöchige allgemeine Orientierung in den Berufen der Metall- und Elektroindustrie. Phase II dient einem vertiefenden Einblick in die verschiedenen Tätigkeiten im Bereich Metall oder Elektro innerhalb des BZI. Ziel ist es, eine Entscheidung für einen Ausbildungsberuf zu treffen. In der anschließenden Betriebsphase außerhalb des BZI soll die Entscheidung überprüft werden, um dann möglichst eine entsprechende Ausbildung anzutreten.

Auf Sprachunterricht wird großer Wert gelegt

Insgesamt dauert das Programm elf Wochen. Gestartet ist es Anfang des Monats. Zwölf Flüchtlinge sind seitdem in der Berufsorientierung im Handwerk, zwölf weitere im Bereich Industrie tätig. Darüber hinaus wird großer Wert auf den Spracherwerb gelegt. Während der Werkstattphase gibt es an zwei Tagen halbtags Sprachunterricht, die anderen Tage sind in praktische und theoretische Inhalte der dazugehörigen Berufe aufgegliedert. Durch diese Struktur sind wöchentlich zehn Stunden Sprach- und zehn Stunden Fachunterricht für die Teilnehmer abgedeckt.

Unternehmen, die einen Praktikumsplatz für die Betriebsphase zur Verfügung stellen möchten, können unter Tel. (02191) 9 38 72 57 oder per Mail an s.graebel@bzi-rs.de mit dem BZI Kontakt aufzunehmen.