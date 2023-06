Fluchtgefahr: Remscheider bleibt nach Hausbrand in Haft

Brand in der Freiheitstraße in der Nacht zu Ostersonntag: Gegen 1.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit Drehleiter aus.

Ein 47-Jähriger zündete im April vergangenen Jahres ein Grablicht an, weil der Strom abgestellt war. Mit schwerewiegenden Folgen.

Von Dirk Lotze

Wuppertal/Remscheid. Nach einem nächtlichen Wohnhausbrand an der Freiheitstraße am Rande der Remscheider Innenstadt bleibt der Verursacher in Haft. Das Landgericht Wuppertal hat die Beweisaufnahme gegen den 47 Jahre alten Angeklagten wiederholt und seine Strafe auf ein Jahr und sechs Monate Haft gemildert. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Brandstiftung durch den Bewohner der Dachgeschosswohnung.

Anders als zunächst das Amtsgericht Remscheid gehen die Wuppertaler Richter nicht mehr davon aus, dass der Mann im April 2022 ein zufälliges Feuer absichtlich brennen ließ. Der Angeklagte bleibt in Haft wegen Fluchtgefahr, weil er alkohol- und drogenkrank ist, kein Einkommen hat und durch das Feuer wohnungslos wurde. Die Vorsitzende Richterin stellte in der Urteilsbegründung klar: „Er ist für uns unberechenbar.“

Der Mann hat gestanden, ein Grablicht angezündet zu haben. Grund sei, dass der Strom abgestellt war. Nach kurzer Zeit sei er alkoholisiert eingeschlafen. Er sei aufgewacht, als die Flammen bis zur Decke reichten.

Die Staatsanwaltschaft hatte durch die Dauer des Feuers geschlossen, der Mann habe das Feuer brennen lassen wollen. Er habe sich später umentschieden und noch Hilfe gerufen. Er habe die Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner erhöht, ebenso wie den Schaden am Haus. Das stützte sich auf Angaben des 47-Jährigen gegenüber einer Polizistin bei dem Einsatz. Als sie ihm vorhielt, er hätte in den Flammen sterben können, soll der Mann geantwortet haben: „Das wäre jetzt auch nicht so schlecht.“ Dabei soll er mit 3,2 Promille alkoholisiert gewesen sein. Auf dieser Grundlage hatte das Amtsgericht drei Jahre Haft verhängt.

Das ist jetzt vom Tisch. Den Vorwurf der Brandstiftung durch Unterlassen wies das Landgericht zurück: „Wir können ihm nicht nachweisen, dass er noch hätte löschen können.“ Laut Brandexperten könne der Angeklagte neben zwei Meter hohen Flammen geschlafen haben – weil die Hitze nach oben zieht und es am Boden kühler ist. Die Verzögerung zwischen dem Aufwachen des Mannes und den Notrufen sei gering.

Der Angeklagte kommt nicht in Entzugstherapie, weil er sie verweigert. Es würde keine Aussichten auf Erfolg bestehen. Gegen das Urteil kann er erneut Rechtsmittel einlegen.