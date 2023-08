Fliegerbombe in Düsseldorf entschärft - Stadt Remscheid hilft

Einsatz

In Düsseldorf-Düsseltal wurde bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden und anschließend entschärft.

Rund 13.000 Menschen mussten in der Nacht ihre Häuser verlassen. Die Stadt Düsseldorf forderte deshalb einen Patiententransportzug aus Remscheid an.

Düsseldorf/Remscheid. Am Montag wurde in Düsseldorf-Düsseltal bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden. Diese musste noch in der Nacht entschärft werden.

Um die rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärfen zu können, mussten rund 13.000 Menschen in dem Gebiet ihre Häuser verlassen. Bei den Evakuierungsmaßnahmen und Rücktransport der betroffenen Menschen konnte die Stadt Remscheid mit ihrem Patiententransport-Zug helfen, heißt es in einer Mitteilung am Dienstagmorgen. Die Einsatzkräfte, bestehend aus der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz und der Johanniter Unfallhilfe unterstützen die örtlichen und überörtlichen Einsatzkräfte bis in die Morgenstunden.

Zudem kam es während der Entschärfung der Fliegerbombe laut zuginfo.nrw zu Einschränkungen im Zugverkehr.Züge der S1 aus Solingen konnten rund eine Stunde lang nur bis Düsseldorf-Unterrath fahren. kab