Trainerin aus Remscheid macht Carolin Kebekus fit

Pussyterror mit Carolin Kebekus

© Patricia Herbertz

Patricia Herbertz war bei „Pussyterror“ zu sehen. Dreh mit Carolin Kebekus und Luke Mockridge.

Mit ihrem Kurs „Fit dank Baby“ hatte Patricia Herbertz einen siebenminütigen Auftritt im ARD-Fernsehen. Die 30-jährige Fitnesstrainerin aus Remscheid ist Teil der aktuellen Folge von „Pussyterror“. Die Comedy-show von Carolin Kebekus dreht sich um den Vatertag. Dabei werden auch Fitnesskurse für junge Mütter aufs Korn genommen. Oder eben Väter, weshalb Spaßvogel Luke Mockridge ins Spiel kommt.

Gedreht wurde Anfang Mai einen Vormittag in der Tanzschule Mavius in Wermelskirchen. Für die in Remscheid, Rade, Hückeswagen, Wermelskirchen tätige Herbertz ist Mavius einer der Standorte, an denen sie ihre Gymnastik durchführt. „Fit dank Baby“ bietet Übungen, bei denen der junge Nachwuchs stets aktiv dabei ist.

Carolin Kebekus, die der Spiegel als die „Frau für den Grobwitz“ bezeichnete, widmet sich „postnatalem Training“ und wird sich mit Kollege Mockridge an Sit-ups und Liegestützen versuchen – mit Baby im Gepäck. Patricia Herbertz ist in der Folge zweimal vertreten. Sie ist Teil des Beitrages und saß auch bei der Aufzeichnung der Show mit Ehemann Frank in der ersten Reihe. AWe