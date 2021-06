Fitnessstudio: Geschäftsführerin setzt nach Attacken Belohnung aus

Polizei

Das Fitnessstudio Ladywell an der Kölner Straße wurde mehrmals zur Zielscheibe von Attacken.

Polizei fehlt nach Serie von Sachbeschädigungen heiße Spur.

Von Frank Michalczak

Noch immer hat der Staatsschutz der Polizei keine heiße Spur, wer hinter den Attacken auf das Fitnessstudio Ladywell an der Kölner Straße in Lennep steckt. Dies teilte am Dienstag Polizeihauptkommissar Stefan Weiand auf RGA-Anfrage mit. Nach einer Serie von Sachbeschädigungen hat Geschäftsführerin Christiane Jackwitz nun eine Belohnung ausgesetzt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, erhält 1000 Euro. „Wir wollen damit Zeugen ermutigen, sich bei der Polizei zu melden“, begründet sie.

Das Übel begann im Januar, als Unbekannte Gebäudefassaden und Schaufenster in Lennep beschmierten – darunter auch das Fenster von Ladywell. Am Fitnessstudio hinterließen sie mit gelber Farbe ein Hakenkreuz. In der Altweibernacht wurde die Rader Ladywell-Niederlassung zum Tatort. Dort wurde die Scheibe mit einem großen Steinbrocken eingeworfen. Der vorerst letzte Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 13. April, als der oder die Täter mit einem riesigen Stein die Fensterscheibe an der Kölner Straße zum Bersten brachte.

Wie Stefan Weiand berichtet, sei für die Ermittler unklar, ob sämtliche Taten in einem Zusammenhang stehen. Da fremdenfeindliche Motive zumindest nicht ausgeschlossen werden, kümmert sich die Sonderkommission „Xeno“ um die Fälle. Sie sucht auch jene Täter, die für die Steinwürfe auf den Lotsen-Punkt der Caritas in der Lenneper Altstadt und auf den Welt-Laden in Lüttringhausen verantwortlich sind. Bei Ladywell, das ausschließlich von Frauen besucht wird, reagierten die Kundinnen bislang gelassen. „Zu den Randzeiten am späteren Abend ist dann aber doch bei Einzelnen eine gewisse Verunsicherung spürbar“, erklärt Christiane Jackwitz. Sie blicken beim Verlassen des Studios aufmerksamer auf das Geschehen an der Kölner Straße.