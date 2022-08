Firmenlauf entwickelt sich zum tollen Betriebsausflug

1875 Teilnehmer bedeuten eine Steigerung. Lebenshilfe erhält den stärksten Applaus auf der Bühne.

Von Andreas Weber

+ So jubeln Sieger: Mi Casa Dein zu Hause reckten auf der Bühne ihren gläsernen Pokal mit dem Löwenkopf für das beste Firmenshirt hoch. © Michael Schütz

Remscheid. Tim Wagner spulte das etwas unter fünf Kilometer lange Auf und Ab im Stadtpark in starken 13:16 Minuten ab. Der 24-jährige Sportmanagement-Student, als Gast für SAPV Remscheid mit dabei, ist ein Späteinsteiger. Erst seit 2020 läuft er ambitionierter. Seine Mitstreiter beim Lauftreff Bunert in Wuppertal nennen ihn eine „Rakete“. Ein Nobody ist Wagner nicht mehr, seit er dieses Jahr die 5-km-Strecke beim Schwebebahnlauf gewann.

„Ich mache es just for fun“, betont der gebürtige Remscheider: „Alles kann, nichts muss.“ Donnerstagabend konnte er, distanzierte Daniel Schmidt und Finn Krüger deutlich. Auch bei den Frauen setzte sich mit der Essenerin Alina Gehendges, die für Hazet startete, in 17:59 ein Gast vor Katharina Urbaincyzk und Jessica Hagers durch.

+ Sprintete von Beginn um 19 Uhr vorneweg durch den Stadtpark: Tim Wagner mit der Startnummer 1732 landete beim Firmenlauf in 13:16 Minuten auf Platz 1 und nahm Daniel Schmidt am Ende 44 Sekunden ab. © Michael Schütz

Die Laufstrecke, gegenüber dem ersten Mal etwas abgeändert, forderte durchaus mit ihren Steigerungen heraus. Professor Dr. Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der stark vertretenen Stadtwerke, beobachtete: „Der ein oder andere Mitarbeiter von uns, der aus dem Ruhrgebiet kommt und es eher flach gewohnt ist, hat über diese anspruchsvolle Strecke gestaunt.“ Die Stoppuhr spielte beim 2. Remscheider Firmenlauf rund um den Schützenplatz aber eine untergeordnete Rolle. Das gesellige Beisammensein zählte. „Es hat sich rumgesprochen, dass dies ein toller Betriebsausflug ist, bei dem man sich prima untereinander vernetzen kann“, freute sich Nicole Hafner (Neomove, Bochum).

+ Mit Spaß bei der Sache: diese Vaillant-Mitarbeiterinnen. © Michael Schütz

Nicht nur die Temperaturen schossen abends noch um die 30 Grad in Rekordhöhe, auch die Organisatorin konnte sich am Ende über 1875 Läufer und Walker aus 118 Firmen freuen. „Das sind 250 mehr als 2019. Und nächstes Jahr wollen wir weiter zulegen“, versprach die Eventmanagerin. Stimmungsvoll war es allemal: Die Teilnehmer wurden von vielen Zaungästen am Wegesrand angefeuert. Neben dem zwanglosen Miteinander am nordöstlichen Ende des Schützenplatzes rund um die riesige Bühne, die noch vom Eventgarten stehengeblieben war, hatte Neomove mehrere Wettbewerbe ausgelobt.

GKN Sinter Metals kenntkeine Gnade für die Wade

+ Jeder wurde als Sieger gefeiert, ob er 13 oder 58 Minuten lief. © Michael Schütz

Die besten und originellsten Slogans auf den Trikots wurden gewürdigt. Bei Dirostahl prangte „Bei uns glühen nicht nur die Sohlen“, das Haarstudio M war überzeugt „Wir schneiden gut ab“ und GKN Sinter Metals kannte „Keine Gnade für die Wade“. Von der Jury ausgewählt wurde hinterher die Tierarztpraxis Dr. Capellmann mit „PAW Patrol - Helfer für alle Pfoten“. Sie gewann vor „Run an das Steak“ (Grillador) und „Erfolg hat man gemeinsam - oder gar nicht“ (Deutsche Vermögensberatung). Das kreativste Outfit wurde dem Pflegedienst Mi Casa - Dein zu Hause zugestanden, vor Paul Druseidt und der Evangelischen Alten- und Krankenhilfe Remscheid.

+ Die ganz Sportlichen gaben schon direkt am Start richtig Gas. © Michael Schütz

Rappelvoll wurde es in der Abenddämmerung bei der durch einen technischen Defekt bei der Zeitmessung verspäteten Siegerehrung auf der Bühne. Als die Moderatoren Cedric Pick und Andreas Benz, die sich gerade mit Bernd Hamer als Start-up zum bergischen Moderatoren-Team zusammengeschlossen haben, kurz vor 21 Uhr die Top-Finisher-Teams hochholten. Nummer 3 war die Evangelische Alten- und Krankenhilfe Remscheid mit 77, hinter Vaillant mit 120 und der mit Abstand fröhlichsten und lautstärksten Gruppe, der Lebenshilfe Remscheid, die 137 ins Ziel brachte und dafür mit langanhaltendem Beifall belohnt wurde.

Spenden: 3000 Euro für Kinderschutzambulanz

Ein Erfolg war der EWR-Firmenlauf 2022 auch für die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisches Land. Mit jeder Anmeldung ging ein Euro an den Verein, der sich um vernachlässigte und misshandelte Kinder kümmert. Die EWR GmbH erhöhte die Summe. 3000 Euro kamen auf diese Weise für die Ambulanz in Remscheid zusammen.

+ Alles war erlaubt: Gehen, Walken, Laufen, Rennen auf dem Parcours durch den Stadtpark. Auch manche Läufer legten zwischendurch bei den Steigungen ein „Päuschen“ ein und gingen die Wege hoch. © Michael Schütz