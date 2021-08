Firmen finden künftige Azubis im Katalog

Bewerberbuch

89 Schüler stellen sich ihren potenziellen Chefs im Bewerberbuch vor. Damit will das BZI gegen den Fachkräftemangel vorgehen.

Von Lara Hunt

Celine Michelle Koll (15) will in fünf Jahren als Gesundheits- und Krankenpflegerin in einem Krankenhaus arbeiten. Melisa Demirel (17) wünscht sich eine Ausbildung als Konditorin oder Verkäuferin im Einzelhandel – will aber später auch eine Familie gründen. Und Haroon Sharifi (27) wünscht sich eine Ausbildung zum Industrieelektriker – und kann immerhin schon Arbeitserfahrung in der Elektro-Abteilung der Operation „Enduring Freedom“ der US-Armee vorweisen. Sollte es mit der Ausbildung klappen, könnte er auch endlich seine Verlobte aus dem Iran zu sich nach Deutschland holen.

89 junge Menschen stellen sich im Bewerberbuch 2017 des Berufsbildungszentrums der Industrie vor. Mit Fotos, bisherigen Berufserfahrungen, Stärken und Wunschausbildungen. Es ist bereits die dritte Auflage des Buchs, das im Rahmen des BZI-Projekts „Passgenaue Besetzung“ vom Bund und der EU gefördert wird. Gegliedert ist das Buch nach Ausbildungswünschen. Arbeitgeber können sich hier passgenau die Wunschkandidaten für freie Ausbildungsplätze aussuchen und mit ihnen ein Bewerbungsgespräch vereinbaren.

Die Kandidaten haben entweder berufsorientierende Maßnahmen beim Berufbildungszentrum der Industrie (BZI) absolviert oder konnten sich bei den Tagen der Offenen Tür fotografieren lassen und mit Pädagogen ein Bewerberprofil herausarbeiten, das ihre Stärken und Kompetenzen hervorhebt.

Zusätzliche Unterstützung für das 103 Seiten dicke Buch gab es von der Marianne-und-Emil-Lux-Stiftung sowie der Stadtsparkasse Remscheid. Denn es wurden keine Kosten gescheut: Das Bewerberbuch, mit einer Auflage von 2000 Stück, hat rund 15.000 Euro gekostet. Und BZI-Leiter Michael Hagemann steckt schon mitten in der Planung für das Bewerberbuch 2018. Sein Ziel: größer, besser, vielfältiger.

Schulz: Betriebe müssen neue Wege gehen

Bereits in diesem Jahr hat sich beim Bewerberbuch viel getan. Hagemann hat Fred Schulz von der Kreishandwerkerschaft und Ralf Engel vom Handelsverband mit ins Boot geholt, um das Bewerberbuch in ihren Kreisen publik zu machen. „Das ist für das Handwerk ungewöhnlich“, sagt Schulz. Es sei aber genau die richtige Richtung. Der Fachkräftemangel mache es dringend nötig, auch anderswo nach Bewerbern zu suchen.

„Hinzu kommt, dass wir bei diesen Bewerbern nicht mehr darüber sprechen müssen, ob sie ausbildungswillig sind.“ Bereits mit dem Eintrag in das Bewerberbuch hätten die potenziellen Auszubildenden bewiesen, dass sie bereit sind, sich für ihre Ausbildung einzusetzen. Gerade das sei wichtig für die Handwerksbetriebe.

Ralf Engel vom Handelsverband beurteilt zunächst die Zusammenarbeit mit Industrie und Handwerk als positiv. Schnittmengen gebe es bereits – „ein Metzger ist eigentlich ein Handwerker, der dann oft im Einzelhandel tätig ist“. Er ist überzeugt, dass die Schnittmengen im Hinblick auf Industrie 4.0 weiter wachsen. „Es ist zwar noch Zukunftsmusik, aber gut möglich, dass der Verkäufer im Schuhgeschäft eines Tages die Schuhe mit dem 3-D-Drucker ausdruckt. Da braucht es dann mehr als Beratungskompetenz.“

Schulz und Engel loben das Bewerberbuch im Vergleich zu Ausbildungsmesse oder -börse, wo Schulklassen oft durch die Räume getrieben würden, ohne dass sich echte Gespräche ergeben. Trotz Handwerkermesse am Montag verzeichnet Schulz noch 40 Ausbildungsplätze. „Die Suche nach geeigneten Bewerbern pressiert“, sagt er. Das merkt auch Hagemann, denn die ersten Anfragen nach Kräften aus dem Bewerberbuch sind bereits beim BZI eingegangen.

Acht der jungen Menschen aus dem Bewerberbuch haben bereits Ausbildungsverträge unterschrieben. Hagemann freut sich, dass das Buch angenommen wird. Er sieht darin einen guten Grund, den Inhalt weiter auszuweiten. Noch nehmen die Bereiche Handwerk und Handel nur einen kleinen Teil ein; der soll im kommenden Jahr weiter wachsen.