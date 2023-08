Findet Celine im Fernsehen ihr Liebesglück?

Die 22-jährige Remscheiderin sucht über die ProSieben-Sendung „Der Heiratsmarkt“ ihren Traummann. Sie ist Übungsleiterin beim Reinshagener Turnerbund.

Remscheid. Sie hatte noch nie einen festen Freund, gibt die 22-jährige Celine Gast zu. „In Remscheid habe ich irgendwie noch nicht den Einen gefunden“, sagt die Reinshagenerin. Weder im Allee-Center noch im Müngstener Brückenpark, wo sie sich in ihrer Freizeit gern aufhält. Auch nicht in der Disco? „In Clubs gehe ich gar nicht, ich bin überhaupt kein Partymensch“, sagt die Lehramtsstudentin. „Im Alltag in Remscheid funktioniert es irgendwie nicht.“

Daher sollen Papa Guido (55) und Schwester Michelle (19) nun helfen – und zwar vor den Augen von Hunderttausenden Zuschauern: bei der ProSieben-Sendung „Der Heiratsmarkt“. Ob die Familie auf der kroatischen Trauminsel Hvar das passende Liebesglück für Celine findet?

Antworten gibt es morgen. Denn in Folge vier der Datingshow kommt mit der 22-jährigen Remscheiderin Bewegung in den „Heiratsmarkt“. Das Prinzip: Eltern oder Familienangehörige suchen einen Partner oder eine Partnerin aus – und das ist wohl genauso provokant wie spannend. Das Serienkonzept stammt aus den USA, „Marriage Market“ heißt die von Fox Alternative Entertainment kreierte Sendung. ProSieben produziert nach eigenen Angaben als erster Sender weltweit die neue US-Dating-Show – moderiert von Annemarie Carpendale.

Ansprüche hat auch der potentielle neue Schwiegervater

Wie soll er denn sein, der Mann fürs Leben, den sich Celine vorstellt? „Er sollte größer sein als ich, gerne älter, trainiert, treu, und das Herz am rechten Fleck tragen“, sagt die 22-Jährige. „Ich brauche keinen, der etwas anderes vorgibt zu sein, was er nicht ist.“

Ihr Papa, der von Hause aus recht streng sei, gehe aber noch einen Schritt weiter, sagt Celine. „Er möchte einen Mann für mich, der einen gebildeten Hintergrund hat. Das ist ihm sehr wichtig.“

Und auch in puncto Frisur hat der potenzielle neue Schwiegervater ganz genaue Vorstellungen: „Er wünscht sich einen Schwiegersohn mit längeren Haaren – so wie er selbst“, plaudert die Reinshagenerin aus dem Nähkästchen. „Denn er findet: Heute sehen alle Jungs gleich aus, jeder hat einen abrasierten Nacken.“

Der Lebensmittelpunk der Familie verlagert sich gerade

Und was bringt die Familie Gast auf den Heiratsmarkt? „Wir sind eine atypische Familie, wir ticken anders“, sagt Celine. „Wir lachen viel und gehen alles locker an. Mit Arbeitstieren können wir nichts anfangen.“ Denn die vierköpfige Familie löse sich gerade teilweise von den festen Strukturen in Remscheid – und sei dabei, ihren Lebensmittelpunkt von Reinshagen nach Mallorca zu verlagern. Auch Celine liebt das azurblaue Meer, die schroffe Steilküste und die Natur, die sie im Jahr schon mal gut und gerne drei bis vier Monate am Stück genießt. „In der Sonne geht es mir gut“, sagt sie. „Allein schon, wenn ich aus Remscheid komme und hier die ersten Palmen sehe.“ Daher sollte auch ihr Zukünftiger die Sonne lieben. Und sich vorstellen können, mit ihr in den Süden auszuwandern. Oder direkt mit ihrer ganzen Familie.

Celine wuchs in Reinshagen auf, legte 2019 an der EMMA ihr Abi ab und studierte danach Grundschullehramt und Sport an der Bergischen Uni in Wuppertal auf Bachelor, den sie seit März in der Tasche hat. Nun macht sie ihren Master.

Ihr Traummann sollte die Vorliebe für Sport teilen

Die Liebe zum Sport kommt nicht von ungefähr – Celine Gast war früher Leistungssportlerin im Speerwurf bei der LG Remscheid, wurde 2015 Nordrheinmeisterin und belegte bei den Westdeutschen Meisterschaften 2016 den dritten Platz. Heute geht sie gerne joggen oder tanzen, ist zudem Übungsleiterin beim Reinshagener Turnerbund. Sie leitet dort die Kinderleichtathletikabteilung. Am 16. und 17. September steht für „ihre“ Kids der Kinderleichtathletikwettkampf an.

Auch diese Leidenschaft würde Celine gern mit ihrem Traummann teilen. „Es wäre schön, wenn er auch einen Kinderhintergrund hätte. Ich liebe Kinder und möchte später meine eigene Familie gründen.“ Vielleicht wird der Grundstein dafür ja nun auf der Trauminsel Hvar gelegt.

Die Sendung

In Folge vier von „Der Heiratsmarkt“ passiert wieder einiges: ein neues Traumpaar, zwei Date-Verlängerungen und zwei neue Singles – darunter: Celine Gast. „Der Heiratsmarkt“ ist am morgigen Donnerstag, 31. August, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen.