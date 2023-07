Filmriss nach der Party: So gefährlich sind K.-o.-Tropfen

Eine 17-jährige Remscheiderin bekommt K.-o.-Tropfen verabreicht. Was danach passierte, weiß sie nicht. Wie „Liquid Ecstasy“ wirkt und was Betroffene tun sollten.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Sie wollte doch nur mit ihrer Freundin in einer Großstadt-Kneipe feiern. Ein paar Bierchen trinken, neue Leute kennenlernen. Was allerdings zwischen diesen Drinks und dem nächsten Morgen passiert ist, weiß die 17-jährige Remscheiderin nicht – Filmriss. Jedoch muss es zu irgendeiner sexuellen Handlung gekommen sein. Denn sie ist verletzt. Ihr Verdacht: K.-o.-Tropfen. Was soll sie jetzt tun?

Gitta Dicke hilft der jungen Remscheiderin. Die Leiterin des Opferschutzvereins Weisser Ring betreut sie – sowie eine andere 17-jährigen Remscheiderin, die ebenfalls vermutet, mit „Liquid Ecstasy“ gefügig gemacht worden zu sein. „Ihr wurde schlecht, sie wirkte wie betrunken, wurde dann aus der Kneipe rausgeschmissen“, erzählt die Opferschutzberaterin. „Man hat ihr nicht geglaubt.“ Zum Glück sei die junge Frau dann nach Hause gebracht worden. Und habe zügig einen Arzt konsultiert. „Viele denken, ihnen passiert so etwas nicht. Und oft wird den Opfern nicht geglaubt“, sagt Dicke. Daher sei schnelles Handeln wichtig. Nicht selten verweise sie Opfer von Gewalttaten daher sofort ans Sana-Klinikum. Hier können rund um die Uhr anonym Spuren gesichert werden. Denn die Fälle treten meistens am Wochenende auf, wenn gefeiert wird.

Was sind K.-o.-Tropfen genau?

K.-o.-Tropfen, „Liquid Ecstasy“, „Liquid X“, „G-Juice“ oder „Soap“ genannt, sind farb- und geruchlos. Üblicherweise werden sie mit einem Getränk vermischt und sind für Betroffene daher nicht zu schmecken. Der Wirkstoff heißt Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB). Die ist chemisch eng verwandt mit GBL (Gamma-Butyrolacton), das vorwiegend in der chemischen Industrie, zum Beispiel als Felgenreiniger oder Nagellackentferner, eingesetzt wird. Als Rauschmittel wird GBL genutzt, das relativ leicht in GHB umgewandelt werden kann.

Was ist das Fatale daran?

Die Dosierung, sagt Dr. Björn Kentemich, Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin in Lennep. „Nur wenige Milliliter wirken berauschend, lösen Euphorie, Enthemmung, Entspannung aus. Dosiert man zu hoch, kann die Einnahme schlimmstenfalls jedoch zu tödlichen Vergiftungserscheinungen und Atemstillstand führen.“ Deshalb werde GHB auch als „Vergewaltigungsdroge“ eingesetzt: „Man kann zwar noch laufen, hat aber sonst keine Kontrolle mehr über seinen Körper – deshalb werden Mädchen so oft abgeschleppt“, erklärt der Internist.

Wie merke ich denn, ob K.-o.-Tropfen im Spiel sind?

Das ist schwierig – denn die Anzeichen seien dieselben, wie wenn man einen Drink zu viel hatte, sagt Nicole Potenza von der Frauenberatungsstelle Indigo. Wem extrem schwindelig ist, wer sich extrem benebelt fühlt, im schlimmsten Fall sogar ohnmächtig wird oder einen Filmriss erleidet, der könnte möglicherweise Liquid Ecstasy im Blut haben. „Auf jeden Fall aber dann, wenn man gar nichts getrunken hat.“

Was kann ich tun, um nicht in die Falle zu tappen?

Erst mal: Nie alleine ausgehen, rät Nicole Potenza. Sein Getränk immer nur vom Gastropersonal geben lassen. „Wenn jemand einen ausgeben möchte, dabei sein, sich nicht einfach einen Drink bringen lassen.“ Das Getränk nie unbeobachtet lassen, am besten in der Hand halten und einen Verschluss draufmachen. Die Teststreifen, die es im Drogeriemarkt zu kaufen gebe, wiesen nur GHB nach, keine anderen Substanzen. „100-prozentige Sicherheit hat man also nie.“ Geht es der Person schlecht, sofort 112 wählen.

Was soll ich tun, wenn ich den Verdacht habe, Opfer geworden zu sein?

Schnell handeln, sagt Dr. Björn Kentemich. Denn GHB sei nur zwölf Stunden nachweisbar. Auch er verweist auf die Notfallambulanz. Bereits das Verabreichen von K.-o.-Mitteln könne eine gefährliche Körperverletzung darstellen, sagt Andreas Reuter von der bergischen Polizei. Eine fremdbestimmte sexuelle Handlung sowieso. Er rät, sofort die Polizei zu verständigen. Betroffene können sich auch an den Weissen Ring wenden. Wer juristisch vorgehen will, aber finanziell in Not ist, kann von Gitta Dicke einen Scheck für eine Erstberatung bei einem Anwalt bekommen. Die Krux: Eine Anzeige hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn man den Täter kennt. „Bei einer Riesenparty in einer Großraumdisco wird das wohl ein Problem“, sagt Kentemich. Und genau das mache es für die Opfer so schwierig.

Die anonyme Spurensicherung

Frauen, die Opfer einer Sexualstraftat geworden sind, haben in Kooperation mit der Frauenberatungsstelle Indigo im Sana-Klinikum die Möglichkeit, anonym Spuren sichern zu lassen – ohne direkt Anzeige erstatten zu müssen. Sie können dies jedoch nachholen. Nach einem Gespräch gibt es eine gynäkologische Untersuchung. Wichtig: nicht duschen, Kleidung nicht waschen, sondern in eine Papiertüte packen. Die gynäkologische Ambulanz ist immer besetzt: Tel. 02191-135333.