Vollprofi etabliert Filmschule in Remscheid

Filmregisseur und Medienpädagoge Tom Jantschik bildet Kinder und Jugendliche aus und erfüllt sich mit der Filmschule einen Traum. Die besten Projekte werden auf der richtig großen Leinwand gezeigt.

Remscheid. Im Falle von Tom Jantschik darf man den Superlativ wörtlich nehmen: Mit dem 43-jährigen Filmregisseur präsentiert Die Welle großes Kino. Für dreieinhalb Jahre leitet der Kölner die Filmschule in dem Lenneper Jugendzentrum. Im Jugendrat stellte sich Jantschik vor.

Seine Expertise bringt er nicht nur in der Welle ein. Mit seinem freien Mitarbeiterteam ist er an der EMMA, am GBG, an der Heinrich-Neumann-Schule, Alexander-von-Humboldt-Realschule und beim CVJM Remscheid aktiv, nach den Sommerferien wird die Sophie-Scholl dazukommen. Neben seiner Zentrale, der Welle, soll noch ein freier Standort gefunden werden.

12- bis 21-Jährige haben in den außerschulischen Arbeitsgemeinschaften die Chance, Kameraarbeit, Schnitt, Dramaturgie und filmische Gestaltungsmittel kennenzulernen. „So ein professionelles Angebot hat es bei uns noch nicht gegeben. Ihn in unseren Reihen zu haben, ist etwas Besonderes. Erst recht für die Teilnehmer. Denn im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung ist die Filmarbeit vor und hinter der Kamera ungeheuer wichtig“, freut sich Welle-Geschäftsführer Michael Schiffer.

Die besten Filme des Projektes soll es im Cinestar zu sehen geben

Seit 2021 ist Jantschik in Lennep fest angestellt. Er konnte gewonnen werden, weil er als Vater einer jungen Tochter aus dem Hamsterrad aussteigen wollte, in dem er sich als gefragter freiberuflicher Autor und Filmemacher bewegte. Regelmäßigere Arbeitszeiten findet er in der Welle. Mit der „Jungen Filmschule“ erfüllte sich Jantschik einen Traum. Die Verpflichtung gelang, weil seine Stelle von der Aktion Mensch finanziert wird. Ende 2025 läuft das Projekt aus.

„Zum Abschluss werden wir die besten Filme im Cinestar in Remscheid zeigen“, kündigte Tom Jantschik dem Jugendrat an. Hollywood bietet er den Kindern und Jugendlichen nicht, aber ein sozialgerechtes Angebot mit dem Dreh von dokumentarischen und experimentellen Kurzfilmen. Seinem Ziel wird er gerecht: „Die Teilnehmer blühen richtig auf“, beobachtet Jantschik. Auch der Jugendrat hat seine Erfahrung in Anspruch genommen und im Rahmen der Vorstellung Remscheider Jugendzentren einen kurzen Film über Die Welle gedreht.

Kostproben aus der Filmschule mit Kurz- und Musikfilmen gibt es unter www.film-mit.de.