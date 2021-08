Parkhaus wird als Toilette missbraucht

Gebäude am Hauptbahnhof

Treppenhaus im Gebäude am Hauptbahnhof wird als Toilette missbraucht. Das hat Langzeitfolgen.

Von Frank Michalczak

Im Parkhaus am Hauptbahnhof soll es künftig auch Frauen-Parkplätze geben. Diese Anregung von SPD-Ratsfrau Stefanie Bluth nahm der städtische Gebäudemanager Thomas Judt im Umweltausschuss entgegen.

Das Parkhaus, das demnächst auch von den Kinobesuchern genutzt werden soll, stand im Zentrum einer Anfrage der Sozialdemokraten, die Informationen zum Pflegezustand des Gebäudes haben wollten. Hier gebe es Verbesserungsbedarf, ließ Stefanie Bluth durchblicken. Das Treppenhaus sei düster. Zudem steige den Besuchern dort ständig beißender Uringeruch in die Nase.

Das wird wohl auch so bleiben, dämpfte Gebäudemanager Thomas Judt die Hoffnung auf eine angenehmere Duftnote. „Die Reinigungskräfte können dort nicht mit Wasser arbeiten“, sagte er. Es wäre kontraproduktiv. Der Grund: Die Wildpinkler haben einen bleibenden Schaden hinterlassen. Ihre Hinterlassenschaft sei in die Betonporen eingedrungen. Wenn bei der Reinigung Wasser hineinfließe, gebe es einen unerwünschten Effekt. „Dann lösen sich die Urinmoleküle. Und es riecht erst Recht“, erklärte Thomas Judt den Ortspolitikern.

Dabei werde das Treppenhaus regelmäßig gesäubert und Müll beseitigt. Seit Mitte 2013 stehen dort fünf Reinigungen in der Woche an, hob Judt hervor. Immer wieder komme es auch zu Vandalismus. 2013 war es besonders schlimm. Neun Sachbeschädigungen zählte das Gebäudemanagement. Im vergangenen Jahr gab es drei Fälle. Immer wieder gebe es Kontrollen: „Die Mitarbeiter von Ordnungsamt und Polizei schauen regelmäßig vorbei“, berichtete Judt.

Als Sorgenkind entpuppt sich immer wieder der Aufzug im Parkhaus. 156 Mal war er 2014 nicht einsatzbereit. „Wir konnten ihn nicht reparieren lassen. Es fehlte lange ein Ersatzteil“, begründete Judt. Danach lief es besser mit dem Lift: 2015 fiel er sieben Mal aus, 2016 zehn Mal. Für die Schäden und Reinigung muss der Steuerzahler aufkommen. Zwischen 16 400 und 24 585 Euro zahlt die Stadt Remscheid pro Jahr für diese beiden Unterhaltungsaufgaben.

CDU-Politiker brachte Verpachtung ins Gespräch

Wolfgang Klubertz (CDU) brachte eine Perspektive für das Parkhaus ins Gespräch. „Vielleicht könnte es die Stadt Remscheid verpachten“, regte er an. Das aber hätte einen entscheidenden Nachteil, erwiderte Thomas Judt. „Für den Bau des Parkhauses sind vor einigen Jahren Fördermittel des Landes geflossen.“ Bei einer Privatisierung stehe die Frage nach einer Rückzahlung im Raum.

Eine Aufgabe nahm der Gebäudemanager mit in die weiteren Überlegungen rund und um das Parkhaus, das sich insbesondere an Pendler richtet. Es soll dort künftig Frauenparkplätze geben. Männliche Besucher, die dort im Düsteren unterwegs sind, seien nicht immer vertrauenswürdig – hieß es im Umweltausschuss. Daher sollten die Frauenparkplätze, die direkt an den Ein- und Ausgängen platziert werden könnten, das Sicherheitsgefühl stärken.