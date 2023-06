Feuerwehrfest und Konzerte ziehen 1200 Gäste an

Löscheinheit Nord an der Haddenbacher Straße.

Von Sabine Naber

Remscheid. Wenn die Einheit Nord der Freiwillige Feuerwehr Remscheid zu ihrem Sommerfest einlädt, dann wird an zwei Abenden bei Livemusik bis Mitternacht kräftig gefeiert. Aber mit einem Familientag denken die Feuerwehrleute auch an die Kinder.

Schon von weitem ist am Samstagnachmittag die imposante Drehleiter zu sehen, die aus 30 Meter Höhe einen herrlichen Weitblick ermöglicht. Immer wieder ist kurz das Martinshorn zu hören, wenn die Kids eine kleine Rundfahrt im Feuerwehrauto erleben dürfen. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr erklären, was alles in ein Einsatzfahrzeug passt. Und: Wer möchte, darf mit einem Schlauch aufs Spritzenhäuschen zielen.

„Ich habe vor ein paar Monaten bei der Jugendfeuerwehr erstmal zugeguckt, jetzt mache ich mit. Und später soll das mein Beruf werden“, erzählt Leon (13), der mit Feuerwehrkameradinnen und -kameraden Popcorn und Eis verkauft. Bei einer kleinen Löschübung zeigen die Jugendlichen dann, dass sie schon eine Menge gelernt haben.

25 Mädchen und Jungen sind in der Jugendfeuerwehr dabei, etwa 60 Mitglieder hat die Einheit. „Aber über Nachwuchs würden wir uns natürlich freuen“, sagt der stellvertretende Löscheinheitsführer Dustin Schmitz am Samstag – nach einem langen Vortag.

Bis zu 1200 Gäste seien am Freitagabend da gewesen, als die Pop-Rock-Coverband Optical Disaster auf der Bühne stand und für Stimmung sorgte, berichtet er. „Ab Mitternacht haben wir dann noch drei Stunden gebraucht, bis der Müll weggebracht, die Halle geschrubbt und der Platz davor für heute wieder in Schuss waren“, schildert er den Aufwand für die beiden Festtage.

Die Gäste werden mit Getränken – auch Cocktails sind im Angebot – und Grillwürstchen verwöhnt und am Familientag gibt es zudem eine lange Kuchentheke, Waffeln und Kaffee. Am Abend übernimmt dann noch die Band Second Hand aus Hagen ihren Auftritt auf der großen Bühne. Und kommt mit zeitlosem Coverrock bestens an.

Einen Aktionstag gibt es am 24. Juni

Für Samstag, 24. Juni, lädt die Löscheinheit Nord an der Haddenbacher Straße 138a, ab 10 Uhr zudem zu einem Aktionstag ein. „Unser Ziel ist es, junge Frauen und Männer zwischen 18 und 40 Jahren zu motivieren, bei uns mitzumachen, unser Hobby zu teilen“, berichtet Dustin Schmitz.