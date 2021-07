Feuerwehreinsatz: Giftige Raupe im Stadtpark entdeckt

Eichenprozessionsspinner

+ © Tristan Krämer In einem Schutzanzug und mit Atemschutzmaske ausgestattet, ging die Feuerwehr mit einem Gasbrenner gegen die Raupen vor. © Tristan Krämer

Erster Eichenprozessionsspinner-Befall in Remscheid. Feuerwehr macht Insekten unschädlich.

Eine Passantin hat am Freitagnachmittag Eichenprozessionsspinner im Stadtpark entdeckt. Ausgerechnet nahe dem – an dem sonnigen Nachmittag gut besuchten – Spielplatz krabbelten rund 30 dieser Raupen am Stamm an einer Eiche entlang. Die Frau tat das einzig richte und alarmierte die Behörden. Es ist der erste gemeldete Befall mit Eichenprozessionsspinnern in Remscheid. In Solingen sind die Raupen schon mehrfach aufgetreten, in Dortmund wurde zuletzt sogar ein ganzer Park gesperrt, weil rund 200 Bäume von dem Insekt befallen worden waren.

+ Rund 30 Raupen kletterten die Eiche entlang. © Tristan Krämer

Das ist laut Umweltbundesamt nicht nur für die Bäume gefährlich, die bei einem Massenbefall kahl gefressen werden können, sondern auch für Menschen. Bei Hautkontakt mit den Brennhaaren der Raupen kann es zu starkem Juckreiz und Rötungen kommen. Auch die Schleimhäute der Atemwege und Augen können gereizt werden, wenn die Haare beispielsweise eingeatmet werden. „In sehr seltenen Fällen können auch Allgemeinsymptome wie Fieber sowie Kreislaufreaktionen ausgelöst werden“, heißt es beim Umweltbundesamt.

Einsatz von Staubsauger wird verworfen

In Remscheid hielt sich die Gefahr am Freitag in Grenzen. Zu klein war die Population der Eichenprozessionsspinner, wie Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe Remscheid (TBR), und sein Mitarbeiter Reinhard Bauer vor Ort feststellten. „Nach dem, was wir kontrollieren konnten, ist nur ein Baum befallen. Gespinste gibt es auch noch nicht“, gab Zirngiebl eine Teilentwarnung.

Entfernt werden mussten die Raupen dennoch. Dazu rückte die Feuerwehr an, die den Bereich um den Baum absperrte. Weil es auch für die Feuerwehr der erste Einsatz in Sachen Eichenprozessionsspinner war, musste zunächst recherchiert werden, womit sie es zu tun bekommen und wie die Raupen unschädlich zu machen sind. Im Raum stand zunächst der Einsatz eines Industriestaubsaugers. Weil dafür aber die nötigen Beutel, aus denen die feinen Härchen nicht austreten können, fehlten, wurde diese Idee ebenso verworfen wie die, die Insekten mit einem klebrigen Spray auszuschalten. Letztlich fiel die Wahl auf einen Gasbrenner, mit dem ein Feuerwehrmann in Schutzanzug und mit Atemmaske gegen die Raupen vorging und die Gefahr so bannte.

TBR-Mitarbeiter Reinhard Bauer kündigte an, die Bäume im Stadtpark in den kommenden Tagen regelmäßig zu kontrollieren. Die Stadt bittet darum, bei vermeintlichen Sichtungen der Raupen, die Feuerwehr zu informieren. Eine Berührung der Tiere sollte unter allen Umständen vermieden werden.