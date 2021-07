Sturm: Stadt zwingt Jecken zum Party-Ende

Karneval

+ © Roland Keusch © Roland Keusch

Organisator reagiert verärgert: Lenneper Karnevalsgesellschaft muss ihre Weiberfastnachtsfete im Zelt absagen.

Von Thomas Wintgen und Axel Richter

Wieder hat ein Sturm den Jecken in Lennep in letzter Sekunde den Spaß verdorben. Nachdem im vergangenen Jahr der Rosenmontagszug wegen starker Windböen abgesagt worden war, veranlasste das Bauordnungsamt der Stadt die Lenneper Karnevalsgesellschaft am Abend zur Absage ihrer Weiberfastnachtsparty. Gunther Brockmann, Organisator der jecken Zeltfete, reagierte verärgert. Er hatte feiern wollen. Dem Sturm zum Trotz.

+ Standpunkt von Axel Richter © RGA

Doch da machte das Bauordnungsamt nicht mit. Kurz nach Beginn des offiziellen Programms in dem Festzelt auf dem Jahnplatz, das mit dem Auftritt des Schlagerbarden Mickie Krause seinen Höhepunkt erreichen sollte, untersagte die Behörde den Narren das Weiterfeiern.

„Nach Rücksprache mit dem Oberbürgermeister haben wir das zur Kenntnis genommen“, sagt Gunther Brockmann. Er ist dennoch sauer, denn: „Wir können auch ganz gut eine Gefahrenlage abschätzen.“ Zwischen der überörtlichen und der lokalen Wetterlage sehe er keine Übereinstimmung, erklärte er dem RGA. Auch hätte sich die angesagte Starkwindfront abwarten lassen, mit anderen Worten: Die Party hätte später beginnen können. Doch der Vertreter der Stadt habe sich auf nichts eingelassen, sagt der verärgerte Karnevalist.

OB stellt sich hinter das Bauordnungsamt

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz stellte sich am Abend hinter seinen Mitarbeiter. „Es tut mir unendlich leid um die Veranstaltung“, erklärte er. Doch die Sicherheit gehe vor. Hintergrund: Laut Bauordnungsamt trotzt das Festzelt auf dem Jahnplatz Böen bis zu einer maximalen Windstärke von 10. Der Deutsche Wetterdienst sagte für den Abend jedoch Windstärken voraus, die darüber liegen könnten. „Es reicht eine Windböe bis zur Katastrophe“, hielt Mast-Weisz fest. „Die Verantwortung will niemand übernehmen. Auch wir nicht.“ Etliche Jecken suchten nach der Absage nach einem anderen Ort zum Feiern.

Die Feuerwehr fuhr am Abend unterdessen im Dauereinsatz. Waren es zunächst nur einzelne Bäume, die dem Sturm nicht standhielten, mussten im Verlauf des Abends unter anderem auch die Freiwilligen Einheiten Lennep und Lüttringhausen ausrücken, um weitere Schäden zu beseitigen.